LABRECQUE, Léon



À Saint-Eustache, le jeudi 3 mars 2022, est décédé à l'âge de 86 ans, M. Léon Labrecque, époux de Mme Pierrette Chamberland.Il a été Fondateur et président de les entreprises Léon Labrecque Ltée de 1979 à 1995.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants feu Daniel, Carole (Carl), Diane (Gilles) et Nathalie (Daniel), ses petits-enfants Patrick (Karyne), David (Marie-Audrey), Julie (José), Mélissa (Martin), Mélanie (Dany), Daniel (Marie-Christinne), Mélodie (Frédéric), Brigitte (Ludger), Karel (Guillaume), Gabrielle (Mathys) et Éric, ses arrière-petits-enfants Emma, Lydia, Florianne, Laurie, Émile, Étienne, Gabriel, Sara-Jeanne, Anabelle, Élie, Léa-Rose, Rosalie, Florence, Félix-Antoine et Mickael, sa soeur Andrée, ses frères Jacques (Denise), Clément (Nicole), Luc et Louis (Andrée), ses belles-soeurs Pauline, Lisette (Marcel), Huguette, feu Nicole (André), Denise (Henri-Paul) et Jocelyne (Denis), ses beaux-frères Justin, Gilles (Micheline) et Réal (Michelle), ses cousines et cousins, ses nièces et neveux ainsi que plusieurs amis.La famille tient à remercier le personnel du premier étage de l'hôpital Saint-Eustache pour leurs bon soins.La famille recevra les condoléances le dimanche 3 avril de 9h à 12h30, suivi de la liturgie directement au salon du:418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈREVos condoléances peuvent se traduire par l'envoi de fleurs ou des dons à la fondation Parkinson Québec.https://parkinsonquebec.ca/