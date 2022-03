BOULÉ, Madeleine

(née Valiquette)



À Montréal, le 3 mars 2022, est décédée Mme Madeleine Valiquette, épouse de Jacques Boulé.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Michèle, sa petite-fille Emmanuelle, ses deux petits-enfants Liliane et Victor, ainsi qu'autres parents et amis.Native de Mont-Rolland dans les Laurentides, et fille de feu Adélard Valiquette, elle reposera au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal. Une cérémonie s'y tiendra le mardi 5 avril à 13h45.