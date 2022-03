VALLÉE, Pauline (née Gazaille)



À l'Hôpital Anna-Laberge entourée de ses proches, est décédée Mme Pauline Gazaille Vallée le 20 mars 2022, à l'âge de 72 ans.Outre son époux, M. André Vallée, elle laisse dans le deuil ses enfants Sébastien et Patricia (Marco), ses petites-filles Rebecca et Annabelle, sa petite-fille par alliance Mia, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, le groupede Rigaud ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er avril 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 2 avril 2022 dès 9h30 :RIGAUD, J0P 1P0www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 2 avril 2022 à 11h en l'église Sainte-Madeleine de Rigaud, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Société de la SLA du Québec seraient appréciés.