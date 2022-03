Larivière (née Le Ménorel), Monique



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Monique Larivière (née Le Ménorel). Née à Pont-Viau (Laval) en 1933, elle était la benjamine de Renée et Raoul Le Ménorel, famille Normande venue s'établir au Canada quelques années auparavant. Notre chère Monique a pris son envol à l'aurore, le 16 février dernier au centre hospitalier de St-Jérôme. Elle est partie comme elle a vécu; sur la pointe des pieds avec dignité, réserve et distinction, sa main dans la mienne à la vie, à la mort.Monique en quelques mots : Une femme élégante, généreuse, accueillante, une mère d'exception, une Mamie fantastique et une épouse présente et dévouée!Maman était une femme rassembleuse et tellement travaillante. De ma jeunesse j'ai le souvenir d'une maison toujours remplie des membres de la famille et d'amis précieux. Une maison remplie d'amour où il faisait bon vivre!Grande altruiste, Maman tendait toujours sa main et offrait son coeur aux autres si spontanément!Monique laisse dans le deuil sa fille Christine Larivière (Sébastien Côté), son petit-fils adoré Carl-Olivier Rouleau (Victoria Jakubik-Jones), celle qu'elle considérait comme sa deuxième fille, Renée Beaudry (Louis Bertrand), sa belle-soeur Madeleine Lalonde (feu Antonin), son beau-frère Georges-Aimé Larivière (feu Andrée Roy), sa filleule Lucie Larivière, ses neveux et nièces, cousins, cousines, ses amis sincères de même que ses anciens collègues de la compagnie Bombardier (anciennement Canadair) où elle a oeuvré pendant plus de 25 ans.Elle est partie rejoindre son fils Pierre Larivière, son mari Germain Larivière, sa soeur Léonne Beaudry de qui elle était si proche ainsi qu'une grande partie des précieux membres de la famille et de son cercle d'amis qui l'attendent là-haut.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er avril de 18 h à 21 h et le samedi 2 avril de 10 h à 11 h 30 au, suivra une cérémonie à sa douce mémoire à la chapelle du complexe. Parents et amis seront, par la suite, invités à se joindre à la famille pour une courte réception où il fera bon d'échanger souvenirs et anecdotes glanés tout au long de la vie de cette femme hors du commun qu'était Monique Larivière.À la mémoire de Monique, un don à laSociété Alzheimer Canadaserait apprécié.