LAFRENIÈRE, Jean-Claude



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean-Claude Lafrenière décédé le 19 mars 2022 à la Maison Adhémar-Dion.Il laisse dans le deuil sa conjointe Lucie Tougas-Martin, ses fils Hugo et Yannick (Mireille Duchesne), son beau-fils Jean-François Martin (Marie-Hélène Poulin), ses petits-enfants: Victor, Clara, Emrik, Chad, Audrey et Elliot, ses frères et soeurs: Lise, Francine, Réal et Roger, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 2 avril de 10h00 à 10h50 à l'église de la Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, 445 rue Notre-Dame, Repentigny, J6A 2T3. La cérémonie religieuse débutera à 11h.Si vous désirez faire un don à la Fondation Adhemar-Dion, une boîte sera déposée à l'église à cet effet.