ROBILLARD CHARBONNEAU

Huguette



À l'hôpital du Suroît de Salaberry-de-Valleyfield, le 21 mars 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Huguette Robillard, épouse de feu M. Omer Charbonneau, propriétaire et cofondatrice de Charbonneau Propane.Elle laisse dans le deuil ses fils Richard (Ginette), Alain (Lucie), ses filles Lyne (Christian), Sylvie (feu Rock), ses petits-enfants Jo-Annie, Olivier (Marie-Pier), Mathieu, Claudie (Alexandre), Thomas, Léa, Alexe (Fred), Méliana (Éric), Mickael (Daphné), ses arrière-petits-enfants Ludovic et Florence, sa soeur feu Jeanine (feu Denis), ses frères feu Gaétan (feu Rita), Jean-Guy (Muguette), Ronald et Claude (Rozane), neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 31 mars 2022 de 19h à 21h ainsi que le vendredi 1er avril 2022 dès 9h30 :VAUDREUIL-DORION, J7V 2K4www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le vendredi 1er avril 2022 à 11h en l'église Très-Sainte-Trinité (145 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, J7V 2K9), suivies de l'inhumation au cimetière St-Jean-Baptiste situé sur le rang St-Antoine, à Vaudreuil-Dorion.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital du Suroît de Salaberry-de-Valleyfield seraient appréciés.