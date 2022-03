Le Canada à la Coupe du monde de soccer: face à l’histoire à la maison

TORONTO | Le Canada n’a pas été en mesure de confirmer sa qualification pour la Coupe du monde, jeudi, au Costa Rica, mais pourrait corriger le tir dès dimanche.

Les Canadiens accueillent dimanche après-midi la Jamaïque dans un BMO Field qui sera bondé de 30 000 spectateurs prêts à exploser.

« Tout le pays joue, pas seulement nous, a insisté Stephen Eustaquio dimanche après l’entraînement. Il n’y a pas de match au Panama, c’est notre dernière chance, c’est comme ça que nous l’abordons.

« Si nous gagnons, nous nous assurons de la première place et c’est ce que nous voulons. »

Au sommet

Pour l’heure, le Canada est au premier rang avec 25 points, trois de plus que les États-Unis et le Mexique. Le Costa Rica, 19 points, est au quatrième rang.

Comme le mentionne Eustaquio, le Canada disputera un dernier match dans cette octogonale en visitant le Panama mercredi.

Mais dans un monde idéal, cette rencontre serait sans signification pour les Canadiens qui se qualifieraient avec une victoire ou un verdict nul.

La qualification serait aussi assurée avec une défaite, pourvu que le Costa Rica ne l’emporte pas contre le Salvador (6e, 10 pts).

Bonne performance

On ne peut pas dire que les Canadiens se sont écrasés sous la pression en perdant 1 à 0 à San José jeudi soir. Ils ont d’ailleurs nettement dominé la seconde demie même en jouant avec un homme en moins.

« On se doit de reconnaître ce qui s’est passé au Costa Rica. À mes yeux, c’est une performance dont nous pouvons être fiers, mais il faut la laisser derrière nous. Nous avons démontré du courage en continuant de jouer notre style de jeu », a insisté le sélectionneur John Herdman.

D’ailleurs, l’ambiance était bon enfant à l’entraînement, dimanche, malgré le temps frisquet.

La musique jouait à tue-tête dans les haut-parleurs du BMO Field et il y avait des sourires sur tous les visages.

Perspective

Pour Herdman, il est important de garder la tête froide malgré la première défaite du tournoi et une qualification pour le Qatar qui pend au bout des 90 minutes dimanche après-midi.

« On en a parlé au début du camp en mentionnant qu’on pourrait faire quelque chose de gros pour le soccer canadien et au Costa Rica, on a eu un coup de poing au ventre qui nous a ramenés sur terre. »

C’est un petit coup d’humilité qu’a reçu l’équipe, ce que Herdman apprécie toujours, cette valeur est constamment au cœur de son discours.

« Nous devons reprendre le boulot, on peut parler de petits ajustements, mais en fin de compte, c’est un groupe de gars qui vont devoir jouer tout un match pour marquer l’histoire. »

Match différent

Peut-être parce qu’il préfère être prudent, John Herdman a tenu à prévenir que les choses ne seraient pas faciles dimanche après-midi, même si la Jamaïque est au septième rang avec une seule victoire en douze rencontres.

« Les choses vont être complètement différentes en commençant par les conditions du terrain. Ça sera une soirée folle de football. »

Le terrain du BMO Field n’est effectivement pas à son meilleur en ce moment.

Herdman a également prévenu que les Reggae Boyz ne sont pas venus au Canada pour se laisser faire.

« L’état d’esprit doit être bon. La Jamaïque va jouer l’esprit libre avec des jeunes joueurs qui veulent se prouver pour leur pays.

Nous devons rester humbles, faire preuve d’excellence technique et augmenter le niveau d’intensité afin de prouver pourquoi nous sommes premiers dans la CONCACAF. Nous ne pouvons prendre de pas de recul. »

L’arrière central Steven Vitoria subira des tests physiques dimanche pour déterminer s’il est en mesure de jouer. C’est le seul blessé de l’équipe. Mark-Anthony Kaye est suspendu en raison du carton rouge reçu jeudi.

Une équipe très confiante

Photo Twitter Équipe Canada

Ne vous inquiétez pas, la défaite au Costa Rica n’a laissé aucune trace. Jonathan David a d’ailleurs dissipé tous les doutes.

« Malgré qu’on a joué à dix en seconde mi-temps, on a contrôlé le match et on s’est créé des occasions de marquer, alors on n’est pas trop inquiets pour la confiance. »

Et Stephen Eustaquio en a rajouté une couche en affichant autant de confiance qu’on pouvait le souhaiter.

« Nous sommes conscients de nos qualités, a affirmé le milieu de terrain. Je crois que nous sommes la meilleure équipe de la CONCACAF en ce moment et nous devons le démontrer. »

Moment magique

Les joueurs canadiens ont une occasion en or de soulever tout un pays en bouclant leur qualification dimanche. C’était d’ailleurs le message du sélectionneur John Herdman.

« Nous avons un pays derrière nous, nous avons cette croyance que, même en nous retrouvant avec un ou deux de retard ou avec un homme en moins, nous avons encore une chance de l’emporter. »

Malgré une température qui sera sous le point de congélation, l’ambiance risque d’être très chaude dans le domicile du Toronto FC.

« Le contexte est complètement différent quand on se présente dans notre stade et devant nos partisans », a soutenu Herdman.

Inspiration

Au-delà de la fierté que pourrait insuffler une qualification pour la Coupe du monde, Stephen Eustaquio espère surtout que celle-ci pourrait devenir une source d’inspiration pour les jeunes Canadiens qui pratiquent le sport.

« Ce que nous voulons, c’est que les jeunes qui ont six ou huit ans nous regardent en rêvant qu’ils pourront aussi jouer pour le Canada. »

Le milieu de terrain de 25 ans a d’ailleurs parlé de l’importance de faire en sorte que cette fierté s’installe pour longtemps quand on lui a demandé ce qu’une qualification représentait pour un vétéran comme Atiba Hutchinson, qui a eu 39 ans le mois dernier.

« Dans quelques années, je serai Atiba et un autre joueur sera à ma place. On veut poursuivre ainsi dans les générations à venir pour que les jeunes puissent jouer sur les plus grandes scènes. »

Tissé serré

Ce qu’on note chez les Canadiens, c’est cet esprit de camaraderie qui règne toujours au sein de la formation.

Stephen Eustaquio a le mieux illustré ces liens très serrés qui unissent ces joueurs.

« Je vais tous les inviter à mon mariage parce que pour être honnête, je les aime. Nous changeons de club dans la vie, mais nous avons toujours un pour le Canada.

« C’est ce qui nous fait avancer et ce qui fait en sorte qu’on continue de se parler même quand nous ne sommes pas en équipe nationale. »

Inacceptable

Dans un registre un peu moins positif, Mark-Anthony Kaye a été victime de harcèlement en ligne après avoir reçu un carton rouge contre le Costa Rica, jeudi. Il a notamment reçu des commentaires racistes, ce qui a été condamné en bloc par les membres de l’équipe.

« Il faut que ça cesse, et les gens doivent réaliser que nous ne faisons qu’un dans des moments comme celui-là », a insisté John Herdman en invitant les gens à dénoncer ces agissements.

« Nous ne tolérerons pas ce genre de comportement dans le sport ou n’importe où. Si les gens en sont témoins dans les gradins, ils ne doivent pas rester muets. »

Stephen Eustaquio est un guerrier et un joueur d’équipe, il l’a une fois de plus prouvé.

« La meilleure façon de répondre est de nous qualifier pour la Coupe du monde, je sais que ça le rendra heureux. »

