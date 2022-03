Jeux vidéo: partez à la découverte de nombreuses cultures

De plus en plus de jeux se déroulent dans des univers réalistes à souhait référençant Histoire, légendes et particularités géographiques. Bienvenue dans des mondes voués à mettre en valeur et à faire connaître différentes cultures.

«Les jeux vidéo ont un pouvoir qui dépasse le simple divertissement, ils peuvent être les moteurs significatifs d’un impact social. C’est un médium universel. Comme d’autres formes de médias, les jeux peuvent aborder d’importants sujets sociaux et aller à la rencontre des gens là où ils se trouvent», a expliqué Susanna Pollack, présidente de Games for Change, une initiative destinée à financer des jeux au fort contenu social.

De l’histoire ancienne...

Changer le monde, c’est aussi le connaître pour le comprendre. Chez Ubisoft, la dimension culturelle – et donc éducative – s’est rapidement imposée comme la pierre angulaire de la franchise «Assassin’s Creed».

Au départ, la Renaissance, les Templiers et les Croisades étaient à l’honneur de manière ludique. Puis, en 2017, tout a changé avec le 10e titre de la série. «Assassin's Creed Origins» a mis quatre ans à voir le jour, l’équipe de développement du studio de Montréal a consulté des égyptologues, des historiens et s’est assurée de l’exactitude historique du scénario se déroulant en Égypte ancienne. Avec des ventes de plus 10 millions d’exemplaires et une foultitude de prix, Ubisoft a décidé de continuer dans la même veine avec «Assassin's Creed Odyssey» en 2018 puis «Assassin's Creed Valhalla» en 2020, générant chaque fois l’enthousiasme.

Chaque titre, et c’est là tout l’intérêt, est accompagné d’un «Discovery Tour», sorte de guide culturel sur l’Égypte ancienne pour «Origins», la Grèce antique pour «Odyssey» et les Vikings pour «Valhalla». Ces «tours» sont conçus, ainsi que le souligne Ubisoft, «avec le soutien de plusieurs chercheurs, archéologues et historiens à travers le monde, sur les bases de l’univers d’"Assassin’s Creed", mais dans un but d’apprentissage de l’histoire, donc exempts de violence». De surcroît, le studio s’est associé «à des chercheurs de McGill pour créer un site Internet qui accompagnera les professeurs dans l’enseignement de l’histoire aux élèves avec les précédents Discovery Tour.»

Découvrir le Bas-Canada en 1814? Oui, c’est le pari d’Olivier Leclair, concepteur de «Le Murmureur», un jeu de «pointez et cliquez» qui mêle enquête et horreur. Le «gamer» est propulsé dans un poste de traite qui n’a pas vu âme qui vive depuis bien longtemps. Au milieu d’une tempête, bercé par le bruit du vent et de la neige, il faut enquêter sur un drame sordide qui s’y est déroulé. Immersion historique – peaux de castors et ceinture fléchée incluses – et ambiance macabre à souhait vous feront frissonner efficacement.

Direction l’Inde

Traditionnellement, l’Inde est un pays dont les développeurs effectuent des tâches de rendu 3D ou d’effets visuels pour les studios, tant de jeux que de cinéma. Mais le marché est en train de changer, des titres entièrement conçus et réalisés par des Indiens, sur l’Inde sont arrivés sur le marché.

C’est le cas de «Asura Vengeance Edition», jeu d’action et de combat qui s’inspire de la mythologie hindoue, les personnages possédant des habiletés regroupées en chakras. La compagnie Ogre Head Studio est, par ailleurs, en train de plancher sur «Yodha», un RPG qui fera la part belle, là encore, à ce que l’Inde compte de personnages légendaires.

En pleine pandémie, «Raji: An Ancient Epic» a pris tout le monde par surprise. Jeu de combat, d’action et d’aventure au visuel de marionnettes balinaises, le titre sorti en août 2020 a été développé par Shruti Ghosh, créatrice qui a vendu son appartement pour financer les coûts de l’opération. Dans un genre complètement différent, «Mukti» propose une enquête passionnante dans un musée du Bengale. Et «Venba» – développé à Toronto – est un jeu culinaire dans lequel on incarne une mère indienne dont la famille s’est installée au Canada dans les années 1980.

D’ici quelques mois, les amateurs de mondes ouverts pourront se transporter à Mumbai via «Mumbai Gullies», dans lequel il faut effectuer différentes missions tout en explorant la ville à loisir.

L’Afrique, un marché en plein développement

Le continent au marché de la téléphonie le plus en expansion commence à se doter de ses propres jeux. Chez Leti Arts, «Africa’s Legends» offre, à base de SMS, de sauver l’Afrique au bord du désastre, en y maillant contes, légendes et personnages mythologiques. On trouve également «My Jorley», un titre spécifiquement conçu pour les ados et qui informe sur la sexualité et la reproduction.

Un autre développeur, Maliyo Games se spécialise dans les jeux pour téléphones et a ainsi adapté le jeu de cartes Whot pour créer «Whot King». Et les autres titres de la compagnie, tels «Aboki Run», «Jungle Escape» ou «NDC» pour ne nommer qu’eux, se déroulent dans des univers visuels typiquement africains.

Bons dépaysements!

Le carnet de liens

Games for Change: https://www.gamesforchange.org/

«Assassin's Creed Origins»: https://www.ubisoft.com/fr-ca/game/assassins-creed/origins pour Windows, Xbox et PlayStation

«Assassin's Creed Odyssey»: https://www.ubisoft.com/fr-ca/game/assassins-creed/odyssey pour Windows, Xbox et PlayStation

«Assassin's Creed Valhalla»: https://www.ubisoft.com/fr-ca/game/assassins-creed/valhalla pour Windows, Xbox et PlayStation

«Le Murmureur»: https://store.steampowered.com/app/1697940/The_Whisperer/ pour Windows et macOS

«Asura: Vengeance Edition»: https://store.steampowered.com/app/524640/Asura_Vengeance_Edition/ pour Windows, macOS et Linux

«Yodha»: https://www.ogreheadstudio.com/yodha la bande-annonce

«Raji: An Ancient Epic»: https://rajithegame.com/ pour Windows, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch

«Mukti»: https://store.steampowered.com/app/760250/MUKTI/ pour Windows et macOS

«Venba»: https://venbagame.com/ pour Windows

«Mumbai Gullies»: https://mumbaigullies.com/

Leti Arts: https://www.letiarts.com/

Maliyo Games: https://www.maliyo.com/