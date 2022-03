La campagne «Agir pour l'Ukraine» rassemblera le monde entier

La population est invitée à participer à un rassemblement virtuel, le 9 avril prochain, qui a pour but d’amasser des fonds pour les réfugiés ukrainiens fuyant le pays.

Cette nouvelle campagne mondiale, baptisée «Agir pour l'Ukraine», permettra aux Canadiens et Canadiennes, entre autres, d'offrir leur soutien aux Ukrainiens.

Pour l'occasion, le premier ministre Justin Trudeau et la Commission européenne collaboreront avec l'organisation internationale Global Citizen, afin d'organiser une conférence des donateurs, «point d'orgue» de cette journée particulière.

«Aujourd'hui, notre message pour la population de l’Ukraine est celui-ci : nous sommes à vos côtés. Quand nous travaillons tous ensemble, nous pouvons offrir la meilleure issue possible aux gens contraints à se déplacer à cause de l’invasion illégale et injustifiable de l’Ukraine par le président Poutine», a affirmé samedi le premier ministre canadien par voie de communiqué.

Le président Zelensky a demandé à la population mondiale de se mobiliser pour venir en aide à son peuple, déchiré par la guerre depuis le 24 février dernier. À ce jour, près de 3,8M d'Ukrainiens ont fui le pays.

«Le 9 avril, un grand rassemblement se tiendra sur les médias sociaux pour soutenir les personnes qui ont été forcées de fuir l’Ukraine. Tous sont invités à y participer: musiciens, acteurs, athlètes, hommes d’affaires, politiciens, tout le monde. Tous ceux qui souhaitent rejoindre ce mouvement et "Agir pour l’Ukraine"», a déclaré Zelensky.

De son côté, la Commission européenne a lancé un cri du cœur au nom de la population ukrainienne. «Depuis le début de la guerre, un enfant ukrainien devient un réfugié presque chaque seconde. Le monde doit se porter à leur secours. [...] Le courageux peuple ukrainien mérite la solidarité des citoyens et des gouvernements du monde entier», a affirmé sa présidente, Ursula von der Leyen.