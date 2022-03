L’ancienne Cité-de-Maisonneuve classée comme site patrimonial

Québec a annoncé samedi que l’ancienne Cité-de-Maisonneuve, à Montréal, sera classée comme site patrimonial en vertu de la loi sur le patrimoine culturel.

Aujourd’hui une parcelle du quartier Mercier-Hochelaga-MaIsonneuve, le site regroupe l'ancien hôtel de ville, devenu la bibliothèque Maisonneuve, l'ancien marché public, devenu le Centre communautaire, culturel, social et éducatif de Maisonneuve, la caserne de pompiers, devenue le Centre Nutrilait, l'édifice du bain et du gymnase publics, devenu le Bain Morgan, le boulevard Morgan, devenu l'avenue Morgan, le parc Morgan et les deux sculptures-fontaines réalisées par Alfred Laliberté.

Cette dénomination permettra de préserver les valeurs historique, urbanistique, paysagère, architecturale et artistique qui caractérisent ce site.

«L'Ancienne-Cité-de-Maisonneuve présente un intérêt patrimonial unique. Il ne fait aucun doute que les valeurs historiques et architecturales de ces biens, implantés dans notre métropole, ont contribué à forger l'identité culturelle montréalaise et québécoise», a souligné la ministre Nathalie Roy.

«La Métropole est riche de son histoire. Le site patrimonial de l'Ancienne-Cité-de-Maisonneuve, 13e site classé dans la région de Montréal, est un témoin historique d'importance pour la métropole», a ajouté la ministre responsable de la région de Montréal, Chantal Rouleau.