L'anti-fédéralisme crasse d'Ottawa

Le gouvernement Trudeau-Singh (comme on devrait l’appeler désormais) se fout vraiment de la Constitution canadienne et du principe du fédéralisme.

L’annonce qui a été faite hier par le ministre Jean-Yves Duclos l’illustre de manière déconcertante.

La santé n’est pas un de ses champs de compétences, point. À part pour les Premières Nations, les Inuits, les anciens combattants et l’approbation des médicaments.

Mais dans l’article 92 de l’acte de 1867, qui énumère les sujets soumis au « contrôle exclusif » des provinces, il y a l’alinéa 7 : « L’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province ».

C’est clair, non ? Pas pour les libéraux et le NPD à Ottawa, semble-t-il.

Duclos

M. Duclos a annoncé hier que pour contrecarrer les effets de la pandémie, il transférera un petit peu plus d’argent aux provinces pour la santé, 2 milliards $ en tout.

Mais ces montants seront assortis de conditions. Le ministre s’est bien gardé de prononcer le mot. Il montrerait ainsi de manière trop évidente qu’il veut gérer ce domaine. Il a préféré : « Domaines de priorités sur lesquels tout le monde s’entend »...

Tout le monde s’entend ? C’est de manière unilatérale qu’Ottawa a fixé cette liste : délais dans les traitements, accès aux services, soins de longue durée et à domicile, santé mentale et toxicomanie, dossiers numériques et télémédecine.

Lebel

Québec a réagi mollement. La ministre responsable des Relations canadiennes Sonia LeBel a tweeté que les transferts devaient être « sans condition ». Mais seulement après avoir affirmé qu’il s’agissait d’un « premier pas temporaire concernant la contribution financière du gouvernement fédéral dans les soins de santé ».

On est loin de la « lionne de Champlain » qui, la semaine dernière, avait osé un « bas les pattes » à son homologue fédérale Ginette Petitpas Taylor dans le dossier de la langue.

Revenons à la santé. En ce domaine, Ottawa a beaucoup nui, surtout lors des années Chrétien-Martin. Ces derniers, pour résorber l’énorme déficit fédéral, ont paresseusement réduit les transferts aux provinces.

Les pourfendeurs du « néo-libéralisme », comme Amir Khadir et ses descendants intellectuels, ont l’habitude d’imputer à Lucien Bouchard tous les maux de notre système actuel. Son bilan n’est assurément pas sans tache, mais on oublie trop aisément l’irresponsable désengagement, à la même époque, d’Ottawa.

Le fédéral finançait jadis les soins de santé à 50 %. Aujourd’hui ? Autour de 22 %. Les provinces réclament un rehaussement à 35 %.

Conditions

Le fédéral refuse cet objectif. Et lorsqu’il daigne remettre un peu d’argent, il cherche à s’ingérer ! Comme si c’était sa responsabilité.

Comme le disait récemment, à Qub, la députée libérale du Québec Marwah Rizqy (ancienne candidate de Trudeau en 2015) : que les fédéraux se « mêlent de leurs affaires » ! Au lieu de s’improviser gestionnaires de santé, qu’ils dépoussièrent le Bureau de la concurrence, le CRTC, ou qu’ils agissent enfin sur « les taux d’intérêt sur les cartes de crédit et les frais d’interchange chargés aux commerçants » !

Justin Trudeau devrait relire ce qu’il écrivait à Philippe Couillard, en 2015 : « Il nous faut constamment revenir à l’esprit fédéral : cette idée que nous devons travailler ensemble, dans le respect des différences, pour atteindre nos objectifs communs. Les défis auxquels nous faisons face ne peuvent être résolus uniquement à partir d’Ottawa. »