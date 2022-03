Le dernier examen chez le Canadien

Encore 18 matchs. Quatorze en avril. Dix parties contre des formations qualifiées pour le tournoi printanier et cherchant à améliorer leur place en prévision du premier tour de la compétition.

Peut-on souhaiter un meilleur scénario avant d’embarquer dans l’entre-saison, durant lequel on prévoit plusieurs modifications au niveau des effectifs ?

Pour Jeff Gorton, Kent Hughes et le professeur Martin St-Louis, le dernier examen a été remis à tous ceux occupant une place dans le vestiaire du Canadien. Les questions sont pertinentes.

On veut connaître le vrai caractère de tout un chacun. On en a déjà une petite idée, mais on veut s’assurer que lors des prochains mois, on prendra les bonnes décisions.

On veut s’assurer d’avoir toutes les informations chez les patineurs répondant aux critères de sélection avant de s’embarquer dans une aventure qui sera basée sur la culture, celle qu’on développe présentement sous la direction de St-Louis. On veut identifier les leaders, ceux qui sonneront la charge dans l’adversité.

Le dernier examen est le plus difficile et le plus exigeant, même si la saison prendra fin le vendredi 29 avril. Cependant, on complétera l’examen dans des conditions intéressantes. Dix-huit matchs, neuf au Centre Bell.

Jeudi soir, face aux Panthers de la Floride, une formation supérieure à tous les niveaux, les joueurs du CH ont lutté comme ils se plaisent à le faire sous le régime de St-Louis : avec intensité, exploitant leurs principales ressources, soit la rapidité et l’engagement.

Les efforts déployés sont salués par les amateurs de plus en plus encouragés dans cette relance de la concession.

Dans un tel contexte, les décideurs du Canadien pourront alors dresser une évaluation complète et détaillée sur chacun des membres de l’équipe.

Une réunion importante

Entre-temps, Gorton et Hughes participeront la semaine prochaine à une réunion des directeurs généraux de la Ligue nationale et à l’agenda, il y aura le fameux plafond salarial.

La nouvelle tendance de laisser sur la touche pour une période prolongée de hauts salariés permet de contourner la convention de travail et donne la possibilité d’embaucher de nouveaux joueurs ou de compléter des transactions sans trop de soucis.

Pendant les séries, le plafond salarial ne tient plus. Il n’y a plus aucune limite. L’an dernier, l’affaire Nikita Kucherov avec le Lightning de Tampa Bay avait fait réfléchir. Mais a-t-on oublié qu’il y a cinq ou six ans, les Blackhawks de Chicago avaient utilisé cette stratégie administrative en plaçant Patrick Kane sur la liste des blessés pour une longue période ?

Les DG souhaitent que les propriétaires se penchent sur les ennuis créés par le plafond salarial. Quand il a été créé en 2005, on voulait donner la chance aux équipes pauvres de compétitionner au même niveau que les clubs riches.

Certes, on a créé une certaine parité, mais a-t-on résolu le problème concernant les salaires ?

Pas du tout. Et le Canadien n’a pas de leçon à donner à cet égard. Trop de joueurs de soutien touchent trop d’argent. On a réussi à prévenir les coups en utilisant les salaires de Shea Weber et de Carey Price pour respecter les règlements.

Il est clair que le système ne fonctionne pas comme on l’aurait souhaité et qu’une mise à jour s’impose.

Sur un baril de poudre

Donc, Brendan Shanahan et Kyle Dubas ont misé sur deux gardiens au passé soulevant de sérieuses interrogations. Pourtant, ils ont bénéficié de plusieurs mois pour résoudre le problème devant le filet à Toronto. Jack Campbell a montré des premiers signes inquiétants contre le Canadien, le printemps dernier.

Pour calmer les esprits, le DG des Maple Leafs accuse les Blackhawks d’avoir laissé filtrer des informations sur l’intérêt qu’il avait pour Marc-André Fleury. Dubas erre. Il a tout simplement manqué d’arguments pour convaincre Chigaco, qui a finalement cédé le gardien au Wild du Minnesota. Les prochaines séries pourraient avoir un impact majeur sur l’avenir de Dubas. Ça pourrait également inciter les membres du conseil d’administration de l’équipe à s’interroger sur la gestion que prône Shanahan...

La dette des propriétaires

Le plafond salarial augmentera à 83,5 millions $ l’an prochain. Et il en sera ainsi au terme de la saison 2022-2023. Une nouvelle intéressante. Cependant, l’Association des joueurs aura également à rembourser une dette d’un milliard de dollars aux propriétaires. D’où provient cette dette ? Pendant la pandémie, alors que la LNH a annulé plusieurs matchs, les joueurs ont toujours réclamé plein salaire. Pour compenser, à la suite des négociations de la présente convention de travail, les propriétaires ont accepté de payer les joueurs comme s’ils disputaient 82 matchs.

Puisque les revenus ne correspondaient plus à l’équation, en raison de l’annulation de centaines de parties, les propriétaires ont effectué « un prêt » aux joueurs, un prêt qui devra être remboursé dans quelques années.

René Fasel dans le trouble

Tiens, tiens, voilà que René Fasel, le « distingué » ex-président de la Fédération internationale de hockey sur glace, est dans l’eau chaude. On vient d’ordonner une enquête afin de déterminer si Fasel n’aurait pas enfreint certains règlements éthiques de la FIHG. On cherche à connaître exactement quelle relation entretenait Fasel avec la Fédération russe de hockey.

Maintenant un membre en règle du conseil d’administration de la KHL, Fasel a soulevé les interrogations en qualifiant d’injuste la décision de la FIHG d’interdire toute participation sur la scène internationale des équipes russes en raison de l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine.

On doit applaudir la FIHG, car Fasel est demeuré un membre à vie de l’organisme et qu’il « encourage » tout ce qui se passe présentement en Russie.