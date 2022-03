Le rôle clé des pharmaciens pour refonder le système de santé

Après deux ans de pandémie, le ministre de la Santé et des Services sociaux souhaite s’attaquer aux problèmes du réseau en y apportant plus d’efficacité, allant même jusqu’à parler d’une « refondation » du réseau de la santé.

Dans la foulée de cet ambitieux projet, il apparaît important de reconnaître la valeur de l’expertise des pharmaciens des établissements de santé.

Professionnels

Alors que les médicaments représentent le traitement principal offert aux patients hospitalisés, ces professionnels accomplissent un travail crucial et contribuent directement à l’efficacité du réseau.

D’abord, ce sont eux qui valident et approuvent chaque médicament servi aux patients hospitalisés et hébergés dans les CHSLD publics.

Ils s’assurent que le médicament et la posologie conviennent au patient au regard, notamment, des autres médicaments qu’il reçoit afin d’éviter de graves interactions médicamenteuses.

Lorsqu’ils sont en nombre suffisant, ces pharmaciens travaillent auprès des équipes médicales, directement aux unités de soins et dans les cliniques externes spécialisées des hôpitaux. Ils participent au quotidien à l’optimisation des traitements médicamenteux pris par les patients et en garantissent la sécurité. Par exemple, en clinique d’oncologie, ils prennent en charge la prescription, l’ajustement et le suivi des médicaments de soutien contre les nausées et vomissements, la douleur et les autres symptômes associés aux traitements contre le cancer.

Ce faisant, ils évitent très souvent des consultations à l’urgence et des réhospitalisations de ces patients.

Experts

Aux unités de soins, pour un patient souffrant d’une infection (pneumonie ou autre) par exemple, les pharmaciens d’établissements se chargeront de calculs complexes qui permettront d’atteindre la bonne dose d’antibiotiques dans le sang afin de contrer rapidement l’infection.

Ils iront même jusqu’à convertir un antibiotique intraveineux en un médicament oral (pris par la bouche) afin d’accélérer la sortie de l’hôpital et de permettre au patient de retourner à la maison en toute quiétude.

Il ne s’agit là que de quelques exemples du rôle central des pharmaciens d’établissements.

Ce sont des experts des médicaments qui contribuent à l’atteinte des objectifs des traitements, à la réduction des coûts de médicaments, à la prévention des effets indésirables et des interactions de médicaments, donc, globalement, au bien-être des patients. Ils font partie de l’équation pour des soins et services de santé performants et cela doit être pris en compte.

Reconnaissance

La pandémie a aussi mis en lumière leur rôle essentiel. Durant la première vague, pour éviter une rupture des stocks de médicaments utilisés pour soigner les patients touchés par la COVID-19, les chefs des départements de pharmacie ont développé des modèles visant à sécuriser les approvisionnements et à diversifier les médicaments.

Les pharmaciens cliniciens ont pris part au traitement des patients des soins intensifs, de ceux des étages dédiés à la COVID et des patients en CHSLD.

Les pharmaciens d’établissements ont géré les vaccins destinés aux sites de vaccination de masse et supervisé le circuit du médicament aux sites non traditionnels qui accueillaient des patients souffrant de l’infection.

Certains élaborent des protocoles d’utilisation des médicaments contre le virus.

En ce mois de la reconnaissance de la pharmacie, disons bravo et merci à tous les pharmaciens engagés envers les patients des établissements de santé du Québec. Mais surtout, témoignons-leur notre reconnaissance en les intégrant comme il se doit dans les travaux qui nous mèneront à la refondation du système de santé. Leur expertise est essentielle au bon fonctionnement du réseau et elle le sera tout autant aux réflexions visant à l’améliorer.

François Paradis, Pharmacien et président de l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québ

Linda Vaillant, Pharmacienne et directrice générale de l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec