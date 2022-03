Les complices

Où étiez-vous, il y a 20 ans ? Chrétien et Landry étaient nos premiers ministres. Le salaire minimum était à 7,20 $, Lise Thibault, trop de factures à l’appui, filait le parfait bonheur comme lieutenante-gouverneure et les États-Unis rêvaient de capturer Ben Laden. GM fermait son usine de Boisbriand, « Mom » Boucher entrait en procès. On pleurait le décès de Louis Laberge et celui du peintre Jean-Paul Riopelle. Yanic Perreault était le premier scoreur du Canadien alors que Saku guérissait son cancer. Carey Price avait 14 ans, Justin en avait 31 et les Expos étaient encore vivants devant des gradins dramatiquement désertés. Le gaz était à 72 petites cennes le litre.

Moi, ce 26 mars 2002, j’étais sur le nerf et j’ai dû recommencer ma chronique six ou sept fois parce que c’était ma toute toute première au Journal de Montréal. Page 9 que je partageais avec Rodger parce que nous avons commencé le même jour. En fait, Bernard Brisset, patron de l’époque au Journal, voulait reproduire le tandem Maurice Côté, alors potineur, et André Rufiange, un multidisciplinaire qui était à la fois journaliste, recherchiste, auteur et même humoriste à sa façon.

MERCI

Vous n’avez pas idée du plaisir, du ravissement et de la passion que j’éprouve à écrire pour vous. Vous faire sourire, rire ou réfléchir, particulièrement au cours des deux dernières années, aura été à la fois un défi et même une responsabilité importante. On ne l’a pas eu facile. Je vous aime.

Malgré les changements de page, de régularité, je tiens à vous remercier pour cette fidélité, cette loyauté. Près de 4700 chroniques plus tard et une vingtaine de milliers de petits gags, j’ai le frisson. Avec un certain recul, je regarde ces 20 dernières années et je ne peux que me considérer privilégié d’avoir pu conserver avec vous ce lien amical. Je dirais même intime. Merci d’avoir été là, de m’écrire ou de me saluer lorsqu’on se rencontre... Ne vous gênez jamais. Je vous aimerai toute ma vie, peu importe ce qui arrivera. Vous êtes des complices merveilleux.

ZLIGNE

Le tout premier gag en ce 26 mars 2002 était le suivant : « Il en est arrivé toute une hier à Mirabel. Un avion a atterri. »

Poutine dit qu’il ne fait pas son métier pour se faire aimer. Mission accomplie, mon grand !

Je suis vraiment fâché contre les Russes. J’ai jeté ma bouteille de vodka et mon poster de Patof.

Maudite chaleur : « Ça s’peut pas comme le territoire rétrécit » (Le renard qui coure sur la glace depuis 4 jours)

Le président d’Air Canada aime beaucoup Cole Caufield, mais il le trouve trop petite.

Photo de Poutine et Trump prise il y a 3 ans. C’était un tête-à-tête pas de tête.

On jouera au golf dans un mois. Le tee a vu son ombre.

Prix de l’essence qui augmente. Un cracheur de feu annule sa tournée.

Le pot serait nocif pour la mémoire. Bon. Tant qu’il n’est pas nocif pour la mémoire, ça va.

FÉLICITATIONS RODGER ET À DEMAIN AUX SPORTS