Les femmes et leur portefeuille

J’ai eu l’opportunité de vous entendre dernièrement dans une émission de télé où il était question de l’argent et du couple. Le comptable agréé et chroniqueur Pierre-Yves McSween venait y présenter son dernier livre, dont je ne me rappelle plus le titre, mais dans lequel il parle du difficile rapport que les femmes ont avec l’argent.

Dans la discussion, vous affirmiez que votre mère vous avait signifié dès votre jeune âge qu’il était important pour une femme d’acquérir son indépendance financière pour ne jamais dépendre d’un homme pour sa survie. Je vous trouve chanceuse d’avoir été élevée comme ça.

Il mentionnait d’ailleurs que la violence de certains hommes se manifestait souvent à travers l’argent dans bien des couples. Je me suis reconnue dans ça. J’ai 70 ans et j’en souffre encore. Dans les premières années de mon mariage, mon mari ne voulait pas que je travaille. Il préférait que je reste à la maison pour m’occuper de lui et élever nos enfants.

Comme il avait la mèche courte, j’ai accepté cette soumission pour ne pas lui déplaire. Ce n’est que vers la cinquantaine quand nos enfants étaient adultes que j’ai ressenti le besoin de m’émanciper. Comme il fallait toujours que je quête de l’argent de poche pour me procurer de quoi me vêtir, puisqu’il m’en donnait au compte-gouttes, et seulement pour acheter la nourriture et les affaires de maison, j’ai décidé de me trouver un job de vendeuse, que j’ai occupé jusqu’à ma retraite. Je ne gagnais pas gros, mais au moins je n’avais plus à quêter pour m’acheter un minimum de linge. Même si je gagnais peu, mon mari voulait toujours savoir combien je gagnais et combien je payais ce que je m’achetais.

Il est décédé il y a un an et demi et je me suis mise à respirer quand la succession fut réglée. Depuis, je gère moi-même ce qu’il m’a laissé comme héritage, et, ma foi, je ne le fais pas plus mal que d’autres, malgré mon manque d’expérience en la matière. Comme je n’ai eu que des garçons, je n’ai pas eu à dire à mes filles que je regrettais ma dépendance financière envers leur père, à telle enseigne que je me demande aujourd’hui comment j’ai pu supporter ça aussi longtemps.

Une femme enfin libre

L’argent est demeuré un sujet tabou au Québec. On se méfie et on méprise souvent ceux qui en ont, même si on voudrait soi-même en gagner plus. On n’en parle pas ou si peu dans le couple, parce qu’on reste accroché à la culture familiale dans laquelle on a baigné dans notre jeunesse, laquelle reléguait l’argent au niveau des choses top secret, qu’il était interdit d’aborder devant les enfants et même entre parents.

Comme le disait si bien MarieFrance Bazzo, la productrice, animatrice et journaliste, dans un article paru dans La Presse+ sur le sujet que vous abordez : « Les femmes (les hommes aussi) pourraient être mieux formées financièrement, devraient plus s’intéresser à leurs revenus, à l’argent. EN PARLER. [...] Apprenons vite à voir l’argent pour ce qu’il est : un outil d’autonomie, un instrument de liberté, de choix. Un moyen de dire NON, un pouvoir de se dire OUI. »

Il est malheureusement trop tard pour regretter le passé, car il ne se refera pas. Mais vous avez des garçons que vous pourriez renseigner pour leur éviter d’imiter leur père. Et si d’aventure vous avez des petits-enfants, il serait intéressant de trouver le courage d’aborder ce sujet avec eux et de prôner l’importance pour eux d’accéder à l’autonomie financière, ainsi que la nécessité de trouver les mots pour aborder librement la question de « l’argent » avec la personne avec laquelle ils veulent bâtir leur vie d’adulte, ainsi qu’avec leurs propres enfants.

Plus la parole s’ouvre, sans tabou, sur ce sujet, plus difficile ce sera pour les personnes qui voudraient exercer un contrôle financier sur les autres.