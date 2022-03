Louis Morissette quitte le CA d’IQ

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Il démissionne après à peine un an

Photo Chantal Poirier

Le mandat de Louis Morissette au sein du conseil d’administration d’Investissement Québec aura été de courte durée. Nommé par le gouvernement Legault en janvier 2021, le comédien et producteur a quitté son poste au cours des dernières semaines. L’an dernier, M. Morissette a confié à Radio-Canada que sa nomination était arrivée « du champ gauche » et que Québec « voulait être près du monde de la culture ». Pour le remplacer, le gouvernement vient de choisir la consultante en management Catherine Dubé.

André Desmarais encaisse 10,7 millions $

Photo tirée de powercorporation.com

Le président délégué du conseil de Power Corporation, André Desmarais, a empoché plus de 10,7 millions $ en exerçant des options d’achat d’actions du conglomérat montréalais, cette semaine. Administrateur de Power depuis 1988, M. Desmarais a été président et co-chef de la direction de l’entreprise de 1996 à 2020. Le titre de Power a grimpé de plus de 18 % au cours des 52 dernières semaines.

Gros changement pour la Caisse en Inde

Photo courtoisie

Anita George, qui dirigeait le bureau de la Caisse de dépôt à Delhi depuis 2016, a discrètement quitté l’institution en janvier. Depuis 2020, Mme George était également première vice-présidente et cheffe adjointe de CDPQ mondial. C’est Saurabh Agarwal qui prendra le relais à la tête de l’antenne indienne. Celui-ci était responsable des investissements en infrastructures de la Caisse en Asie depuis 2017.

Il vend du Nuvei

Photo tirée de nuvei.com

Le chef de l’exploitation pour l’Amérique du Nord chez Nuvei, Ed Garcia, a vendu pour près de 4,5 millions $ d’actions de la firme montréalaise, la semaine dernière. Établi en Arizona, M. Garcia travaille chez Nuvei depuis 2015. Le titre de l’entreprise spécialisée dans les paiements en ligne a chuté de plus de 40 % au cours des six derniers mois, mais il a repris du poil de la bête depuis le début de 2022.

Inovia recrute chez Bombardier

Photo tirée de Bombardier.com

La firme de capital de risque Inovia, qui compte un bureau à Montréal, vient de recruter Patrick Ghoche comme chef de la direction financière. Depuis 2016, M. Ghoche était vice-président aux relations avec les investisseurs chez Bombardier. Inovia a notamment investi dans les jeunes pousses AlayaCare, AppDirect, Busbud, Hopper, RenoRun, Sonder et Wealthsimple.

Un autre beau gain pour Alain Bédard

Photo courtoisie

Le PDG de TFI International, Alain Bédard, a réalisé un autre profit intéressant en exerçant des options. Depuis le début du mois, il a encaissé près de 7,1 millions $ en monétisant des titres qu’il détenait de longue date. Au cours des deux dernières années, M. Bédard a empoché des dizaines de millions de dollars en effectuant plusieurs transactions du genre. En février, il avait touché 2,8 millions $ grâce à des options.