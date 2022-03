L’Ukraine dit avoir repris aux Russes le contrôle d’une ville dans le nord-est

Les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de la ville de Trostianets, dans le nord-est de l’Ukraine, où les combats avec les soldats russes faisaient rage, a affirmé samedi le ministère ukrainien de la Défense.

• À lire aussi: [EN DIRECT] 31e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

• À lire aussi: Des réfugiés ukrainiens doivent se battre avec la bureaucratie canadienne

• À lire aussi: Biden avertit la Russie qu’elle ne doit pas « avancer d’un centimètre en territoire de l’OTAN »

«La ville de Trostianets dans la région de Soumy a été libérée des troupes d’occupation russes», a écrit le ministère sur Telegram, citant la 93e brigade des forces armées ukrainiennes.

La reprise de cette ville, qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Soumy et comptait environ 20 000 habitants avant l’invasion russe, semble être une avancée significative de l’armée ukrainienne, qui a lancé des contre-attaques dans certaines régions.

Selon Kyïv, Trostianets avait été occupée par la division de blindés russe Kantemirovskaïa.

«L’armée russe a fui Trostianets en abandonnant des armes, des équipements et des munitions», selon le communiqué du ministère de la Défense qui a publié des photos sur lesquelles on peut voir des militaires ukrainiens et des civils parmi des immeubles fortement endommagés.

Il n’était pas possible de vérifier ces affirmations de manière indépendante.

À VOIR AUSSI