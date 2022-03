Machine Head: Un incendie marquant

Un incendie qui a détruit entièrement le Casino de Montreux en décembre 1971 est à l’origine du classique Smoke on the Water de la formation Deep Purple. Un incontournable que l’on retrouve sur l’album Machine Head, qui fête ses 50 ans.

Le chanteur Ian Gillan, le guitariste Ritchie Blackmore, le bassiste Roger Glover, le claviériste Jon Lord et le batteur Ian Pace venaient tout juste d’arriver en Suisse pour y enregistrer leur sixième album studio. Ils avaient loué la salle de spectacle du Casino de Montreux. Le groupe voulait obtenir une ambiance plus près de celle de ses concerts et différente de celle des studios.

Un dernier spectacle, celui de Frank Zappa et The Mothers of Invention, était prévu le 4 décembre, avant que les membres de Deep Purple, qui étaient dans la salle, installent leurs instruments et leurs amplificateurs sur la scène.

Un fan, durant la prestation, a lancé un pétard qui s’est logé dans la structure du plafond. Le feu couve sans qu’on s’aperçoive de quoi que ce soit, et une heure plus tard, les flammes sont visibles et la salle doit être évacuée. L’incendie a totalement rasé le Casino.

Relocalisé dans un pavillon voisin, Deep Purple, qui fait trop de bruit, est ensuite dirigé vers le Grand Hotel, qui est fermé pour l’hiver, pour enregistrer ce qui deviendra Machine Head.

Des matelas ont été installés pour isoler les sonorités produites par les musiciens lors de l’enregistrement. Les déplacements entre les chambres et le studio mobile des Rolling Stones, installé dans un camion à l’extérieur, sont complexes. Un système de télévision à circuit fermé a été monté afin de permettre aux musiciens de communiquer avec le réalisateur Martin Birch.

Le titre Smoke on the Water est du bassiste Roger Glover. La pièce a été partiellement composée lors du court passage de la formation dans le pavillon.

C’est à cet endroit que le guitariste Ritchie Blackmore a trouvé le célèbre « riff » de cette chanson devenue un incontournable. Ian Gillan s’est inspiré de l’incendie pour écrire les paroles de cette chanson. La voix de Gillan a été enregistrée au Grand Hotel. Roger Glover raconte la genèse de cet hymne de la musique hard rock : « Je me suis réveillé un matin. J’étais à moitié réveillé et endormi et j’ai crié les mots “smoke on the water”. Je ne sais pas si ça provenait d’un rêve ou de l’image de la fumée de l’incendie au-dessus du lac de Genève. Peu importe ce que c’était, ces mots m’avaient marqué », a-t-il raconté, dans un texte publié sur le site Ultimate Classic Rock.

L’autoroute des stars

On retrouve aussi sur cet opus le titre Highway Star, qui ouvre l’album de façon fulgurante.

« Ritchie a commencé à jouer de la guitare et Ian parlait de voitures. Je regardais par la fenêtre, il y avait une autoroute et je me suis dit que nous étions sur l’autoroute. L’autoroute des stars. On a joué une version embryonnaire de la pièce en soirée et c’était ça. La plupart des grandes chansons naissent sans qu’on y travaille trop », a indiqué Roger Glover.

Les pièces Maybe I’m a Leo, Pictures of Home, Never Before, Lazy et Space Truckin complètent l’opus Machine Head. Lancé le 25 mars 1972, Machine Head a atteint la première position des palmarès au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Finlande, en Allemagne et dans les Pays-Bas. L’opus est un album phare dans le monde du Hard Rock.