Marianne s’en mêle: des chambres pour ados signées Marianne Plaisance

Comme une partie de sa génération, Marianne Plaisance a été marquée par l’émission Méchant changement diffusée à VRAK il y a une quinzaine d’années. C’est pourquoi la populaire créatrice de contenu web et youtubeuse rêvait d’un concept décoration et transformation de la sorte, mais au goût du jour.

La voilà donc qui fait le saut à la télé avec Marianne s’en mêle, une production où les chambres de 10 adolescents subissent une véritable cure de rajeunissement sur ICI Tou.tv. Marianne Plaisance a créé une pièce à leur image, un endroit qui subit – à leur grande surprise – tout un changement.

Sa touche

Concoctant ses transformations grâce au « gros catalogue d’idées » qui se trouve en permanence dans sa tête, l’animatrice met sa touche partout où elle passe, saupoudrant çà et là des éléments inattendus.

« J’ai ma petite “twist” colorée : j’aime les explosions de couleurs, confie la jeune femme. J’aime aussi beaucoup trouver des objets de seconde main. Pour moi, c’est vraiment important de donner une deuxième vie à des objets. Aussi, une autre petite touche que j’aime, c’est trouver des artistes qui ont créé de super belles choses. »

Pour elle, le quotidien regorge de possibilités artistiques et déco à explorer.

« J’aime trouver l’inspiration avec les gens et les choses qui m’entourent. Quand je marche dans la rue, j’essaie de rester attentive ; je regarde comment les gens sont habillés, je regarde les murales... »

Avec l’aide de son précieux collaborateur, son père qu’elle surnomme « Le papa à tout faire », elle a transposé son univers YouTube devant les caméras de télé. Elle a amené avec elle ses idées de grandeur, sans toutefois négliger l’aspect réalisable de ces projets déco.

« Je veux montrer des chambres qui sont accessibles, que les gens peuvent reproduire à la maison et dans lesquelles ils peuvent trouver des idées. Si mon père et moi on est capables de faire ça ensemble, les gens sont aussi capables. »

Quelques conseils

Pour tous ces jeunes qui n’ont pas réussi à obtenir la visite de Marianne Plaisance et tous ceux qui auront envie de changer de décor après avoir regardé son émission, l’artiste partage des étapes simples vers la transformation d’une chambre réussie.

« La première chose, c’est de déterminer ses goûts. Des fois, on ne sait pas ce qu’on aime en décoration : on trouve tout beau, mais on ne sait pas ce qu’on voudrait. J’irais fouiller sur Pinterest, sur Instagram voir des photos de chambres que j’aime, je les analyserais pour voir les éléments qui reviennent. »

« Aussi, je déterminerais une palette de couleurs que j’aime. Une fois qu’on a choisi une couleur, c’est facile de rester dans une thématique. Ensuite, je trouverais le bel item que je veux voir “flasher” dans ma chambre. Ç’a peut être un “full” beau couvre-lit, une belle affiche, un beau tapis... Et je n’aurais pas peur de mettre de la peinture sur les murs. »

► Les 10 transformations signées Marianne Plaisance pour Marianne s’en mêle peuvent être appréciées en rafale sur ICI Tou.tv.