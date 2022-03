Passer des Lost Fingers à The Voice

Après avoir évolué durant six ans au sein des Lost Fingers, Valérie Amyot reprend les rênes de sa carrière solo sous une nouvelle identité : Vaëlle. Premier arrêt ? The Voice: La plus belle voix, en France.

Si le minois – ou la tessiture vocale – de Vaëlle vous est familier, c’est normal. En plus d’avoir été la chanteuse de Lost Fingers de 2013 à 2019, elle a pris part à la toute première édition de La Voix, ici même, au Québec.

Mais attention. C’est une artiste complètement différente qui tentera d’épater les coachs de l’édition française lors de son audition à l’aveugle, diffusée samedi sur les ondes de TF1. Aujourd’hui âgée de 30 ans, la Québécoise souhaite enfin mettre de l’avant son vrai visage au monde entier.

« J’avais à peine 20 ans quand j’ai fait La Voix. Je ne me connaissais pas très bien moi-même et j’étais très influençable. On me disait que je devais mettre des robes et des décolletés pour vendre des albums. Alors c’est ce que j’ai fait. Mais moi, j’avais envie de mettre une salopette et de me raser la tête », avance-t-elle, en entretien au Journal.

« J’ai longtemps porté des masques et des costumes qui n’étaient pas les miens. La vie est trop courte, il est temps que je montre qui je suis réellement », poursuit-elle.

Années « formatrices »

Non pas qu’elle renie ses expériences passées. Au contraire, même. Ses années avec les Lost Fingers, elle l’admet d’entrée de jeu, ont été « excessivement formatrices ». N’empêche, elle se joignait alors à un groupe dont l’identité musicale et artistique était déjà précise et bien établie.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a adopté le nom de scène Vaëlle (clin d’œil aux trois premières lettres de son prénom), l’an dernier, au moment où elle planchait sur des chansons originales. La chanteuse se délestait ainsi de tout a priori, s’offrant une page blanche sur laquelle écrire un nouveau chapitre de son histoire musicale.

« C’est hyper symbolique. Mon nom a été associé à des projets qui ne définissent pas exactement qui je suis, ce que je veux faire comme musique. Je repars à zéro. Et c’est excitant », explique-t-elle.

Harry Styles

Ce qu’elle veut faire comme musique, les abonnés de ses réseaux sociaux en ont déjà une petite idée. Le grand public, lui, le découvrira samedi grâce à sa relecture de Sign of the Times, empruntée à Harry Styles. Suffira-t-elle à séduire les coachs, nommément Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney ?

Tenue au secret quant à l’issue de la production, Vaëlle ne peut évidemment pas répondre à cette question. Quoi qu’il en soit, la chanteuse n’est pas à court de projets puisqu’elle continue à travailler sur de nouvelles chansons qu’elle compte réunir sur un EP qui devrait voir le jour prochainement.