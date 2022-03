Pierre Bruneau, un gentleman qui tire sa révérence

Pierre Bruneau est sans doute le dernier des Mohicans. Il incarne à travers sa personne des valeurs qui se sont effilochées au fil des temps.

D’abord, aucun chef d’antenne à la télévision n’accumulera à l’avenir quarante-cinq ans de présence quotidienne. Nous vivons dans une époque de changements constants, de ruptures successives où la notion même de permanence semble négative aux yeux de plusieurs.

C’est peu dire qu’on use les gens rapidement sous la pression constante du besoin de nouveauté. Et les personnalités télévisuelles sont soumises aux modes du jour. Or, par définition, la mode est vite démodée si bien que la vedette du moment risque de se faire télescoper par la dernière venue.

Stabilité

Pierre Bruneau a été l’image de la stabilité durant toutes ces décennies où nos repères collectifs se sont fracassés sur l’autel des nouvelles technologies, entre autres et plus profondément dans les ruptures successives qu’ont subies nos institutions sociales.

Cet homme poli, réservé, a su nous transmettre l’information sans tenter de théâtraliser davantage la réalité. S’il a eu plutôt le souci de la vulgariser, c’était toujours sans effet de toge, dira-t-on, sans chercher à provoquer des émotions inutiles, le contenu des nouvelles étant rarement réjouissant.

Le public de TVA l’a suivi à travers ses quarante-cinq ans et s’est toujours identifié à lui. C’est ainsi que sa crédibilité s’est établie.

On ne s’étonnera guère que je rende hommage ici à la qualité de la langue de Pierre Bruneau, une langue sans prétention mais sans concession. Jamais le chef d’antenne ne s’est exprimé dans un français relâché. Devant un large public populaire, il n’a eu de cesse de respecter la langue. La tentation de joualiser, de trivialiser son vocabulaire, de « parler peuple » comme le font trop d’universitaires et d’artistes n’a jamais été sa tasse de thé.

Homme de métier

Pierre Bruneau a vécu un drame qu’aucun parent ne veut vivre. Il a surmonté ses douleurs et sans doute durant ces années de la maladie de son fils Charles jusqu’à la mort de ce dernier, le fait d’être à l’antenne chaque soir lui a permis de ne pas être noyé dans le chagrin. Son amour de son métier et l’immense sympathie manifestée par le public l’ont transformé. En fait, à l’antenne, il lui est arrivé par la suite de laisser place à une émotion. Il s’est en quelque sorte rapproché des gens.

On se désole devant des gens que l’on admire et respecte sans les connaître autrement qu’à travers l’écran. Hélas, l’on peut être très déçu parfois. Car la notoriété est un piège dans lequel tombent des personnalités adulées du public. Pierre Bruneau, qui a été encensé, qui a reçu des dizaines de trophées, a échappé à ce sort. Il n’a jamais eu la grosse tête, comme on dit.

En ce sens, Pierre Bruneau, qui a accompagné le public à travers tous les événements historiques du Québec, qui a interviewé tous les politiciens des générations passées et présentes, qui a annoncé toutes les bonnes et mauvaises nouvelles toujours avec la distance qu’exige cette fonction de chef d’antenne, souhaite retrouver sa part d’ombre et sa vie personnelle. Pierre Bruneau a bien mérité de la patrie et il a l’avantage d’avoir lui-même choisi l’heure et le jour de sa sortie professionnelle.

Qu’il sache que son départ nous rend tous nostalgiques.