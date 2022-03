Profiter du fleuve durant toute l’année

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Chaque samedi vers midi, beau temps mauvais temps, et même si le thermomètre fait peur, une Montréalaise et des adeptes recrutés grâce aux réseaux sociaux se trempent dans le fleuve Saint-Laurent.

« C’est la plage à l’année longue ! » s’exclame Zeina Raya, à l’origine du groupe Facebook privé appelé The Ice Tribe.

Photo Martin Alarie

Cette massothérapeute et naturopathe de 40 ans, résidente du quartier Ville-Émard, mais née en Syrie, n’y est pas allée par quatre chemins pour surmonter deux de ses vieilles peurs : celle du froid et celle de l’eau.

Elle a entrepris de s’adonner régulièrement à la baignade glaciale. Elle s’est procuré l’équipement pour creuser des trous dans la glace.

« Mes quatre premières expériences étaient pénibles, j’étais terriblement angoissée, je ne me sentais pas bien, puis mon corps s’est habitué et j’ai adoré ça ! Ça a changé ma vie. C’est relaxant, rien n’équivaut à ça ! »

Elle a suivi des formations spécialisées de la méthode Wim Hof, du nom du Néerlandais surnommé « l’homme de glace », qui a su populariser la pratique de la baignade en eau glacée ou de la méditation dans le froid.

« Je fais signer une décharge à tous les gens qui viennent avec moi, parce que je ne suis pas une formatrice ou une monitrice ou une surveillante. Je demande à ceux pour qui c’est la première fois de ne pas rester immergé plus d’une minute. »

Le jour où je suis allé me baigner avec Mme Raya, un peu avant l’arrivée officielle du printemps, parmi les petits glaciers au bord de l’arrondissement de LaSalle, le thermomètre dans l’eau indiquait -1 °C.

Ces baignades hebdomadaires se poursuivront aussi pendant l’été.

Photo Martin Alarie

Une fête

Un haut-parleur suspendu à une branche joue de la musique joyeuse et le groupe danse et sautille. Pas de méditation. C’est la fête !

L’entrée de ma pauvre carcasse de chroniqueur tout-terrain dans le fleuve Saint-Laurent à -1 °C s’est avérée facile. Mes nerfs déconcertés ne parvenaient pas à déterminer si c’était intensément froid ou brûlant.

Même si je n’avais reçu aucun entraînement, je n’ai pas eu de mal à respirer. Rapidement, je me suis immergé jusqu’au cou. Puis, Mme Raya a activé sa minuterie.

Heureusement, un baigneur m’a prêté ses souliers et ses gants de plongée, c’était plus confortable et on risquait moins de se couper sur la glace.

Ma minute d’immersion a passé vite. Poussée par une sorte de ressac, une petite banquise finit par me contraindre à la contourner.

Hors de l’eau, il faisait zéro. Rien là ! Zeina Raya me dit qu’elle s’est baignée par -27 °C cet hiver.

Sorti de l’eau, je me rends compte que mes doigts sont engourdis. J’ai besoin d’aide pour enlever mes gants. Caché derrière une serviette, j’ai retiré mon maillot. Au milieu de mon corps pendouillaient déjà de petits glaçons.

Photo Martin Alarie

Ivresse

Rhabillé, je me sens guilleret, voire pompette. Voilà pourquoi Zeina et ses amies aiment autant ces baignades glacées. Nul besoin d’alcool.

« Danse avec nous ! Réchauffe-toi ! Tu pourrais faire de l’hypothermie jusqu’à 15 minutes après t’être rhabillé. »

Et alors, chose que je ne fais jamais, j’ai dansé, longtemps, de bon cœur.