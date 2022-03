Tournoi de Miami: Shapovalov imite Auger-Aliassime

Le joueur de tennis canadien Denis Shapovalov n’aura fait que passer au tournoi de Miami, car il a baissé pavillon en deux manches de 6-3 et 6-4 devant le Sud-Africain Lloyd Harris, samedi.

À l’image de son ami et compatriote, Félix Auger-Aliassime, «Shapo» s’est incliné à son premier duel de la compétition, ayant profité d’un laissez-passer au premier tour.

La 14e raquette mondiale n’a pas connu sa meilleure prestation avec les balles en main: il n’a converti que 60% de ses premières balles, en plus de gagner 55% des échanges en pareilles circonstances. De plus, Shapovalov a commis six doubles fautes et a offert 11 balles de bris à son adversaire, qui a profité de cinq d’entre elles.

Pour sa part, l’athlète de 22 ans a profité de deux de ses trois chances de briser, mais ce ne fut pas suffisant.