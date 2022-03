Simplicité volontaire

Après avoir roulé sa bosse pendant des années comme auteur pour plusieurs humoristes connus (Mariana Mazza, Laurent Paquin, Dominic et Martin), Simon Delisle est enfin prêt pour lancer son premier spectacle solo, Invincible.

Cela fait deux ans que Simon Delisle attend patiemment de pouvoir lancer son spectacle. Quand la pandémie a frappé, l’humoriste avait déjà commencé le travail sur ce one-man show qu’il devait lancer dans les mois suivants.

« On avait fait un visuel, on avait un titre, dit-il. C’était les balbutiements de mon show et je commençais à être excité. »

Après les premiers mois de confinement où il s’est tourné les pouces, comme tous ses collègues humoristes, Simon Delisle a vu son téléphone recommencer à sonner assez rapidement. C’est que l’humoriste possède une très bonne réputation comme auteur depuis déjà plusieurs années.

Dans le désordre, il nous énumère avoir écrit pour Mariana Mazza, Emmanuel Bilodeau, Dominic et Martin, Jo Cormier, Maude Landry, Guillaume Pineault, Patrick Groulx, Laurent Paquin, Sylvain Larocque et Phil Roy. Ouf !

Le prochain stand-up

Jonglant ainsi entre sa carrière d’humoriste de scène et d’auteur, Simon Delisle a enchaîné les contrats d’écriture, en plus de participer à la première saison du concours Le prochain stand-up, qu’il a remporté en décembre 2020. Sentant qu’il avait une belle erre d’aller avec cette nouvelle visibilité, le comique de 37 ans a repris le travail sur son premier spectacle solo.

Après des mois de report, le voici enfin qui arrive avec Invincible, un spectacle qui a bénéficié de la collaboration de Michel Sigouin.

« Il a porté plusieurs chapeaux, dit Simon de son collègue. Je le vois comme une espèce de directeur artistique de l’écriture. »

Contrairement à d’autres humoristes, qui ont évité à tout prix de parler de la pandémie dans leur spectacle, Simon Delisle a décidé d’aborder le sujet.

« J’en parle un peu, dit-il. J’ai un numéro sur les complotistes. Je me suis dit qu’il fallait aussi bien crever cet abcès-là ! Je ne vais pas parler que de ça non plus. Mais on a vécu le même deux ans que tout le monde. Nous aussi, on a été pris dans cette pandémie-là. On ne vivait pas dans un monde à part. »

Problèmes de santé

Dans sa vie, Simon Delisle a connu plusieurs ennuis de santé : diabète, maladie dégénérative des glandes endocrines, pancréas dysfonctionnel. C’est donc un peu de façon ironique qu’il a décidé d’appeler son spectacle Invincible.

« Le titre plus évident aurait été Vulnérable. Car dans la vie, je ne suis pas très invincible. Je ne peux pas survivre à beaucoup d’intempéries sans mes médicaments [rires]. Par contre, quand je suis sur une scène, j’ai vraiment l’air d’être pare-balles. J’ai une confiance, une dégaine. Il n’y a rien qui a l’air de m’atteindre. »

Au lieu de se lancer dans les grandes salles, Simon Delisle a préféré y aller de façon modeste en programmant les premières dates de sa tournée dans des comedy clubs. Il fera d’ailleurs sa première montréalaise au Bordel.

« J’ai un peu écrit ce show-là au Bordel, mentionne-t-il. J’anime là et j’y joue depuis son ouverture. C’est comme ma deuxième maison. Pour commencer la tournée, je voulais garder ça simple. »

Simon Delisle présente Invincible les 5 et 6 avril au Bordel Comédie Club, à Montréal. Il sera aussi au Théâtre du Petit Champlain, à Québec, le 28 avril. Pour toutes les dates : simondelisle.ca.