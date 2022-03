Ukraine, Irak, Afghanistan: parallèles troublants

La résistance déterminée que les Ukrainiens opposent à la tentative de Poutine d’occuper leur pays contraste avec l'effondrement embarrassant des militaires formés par les États-Unis en Irak et en Afghanistan.

Dans le mois qui a précédé l’invasion russe et pendant les deux premières semaines de la guerre, les experts du Pentagone doutaient que les Ukrainiens puissent résister face à la Russie et défendre avec succès leur pays. Ils avaient en tête leur fuite d’Afghanistan. Ils surestimaient grossièrement les troupes russes et sous-estimaient les Ukrainiens.

La volonté de l'armée ukrainienne de se battre et sa capacité à infliger de lourdes pertes aux forces russes, largement supérieures, ont surpris. Ça devrait pourtant être facile à comprendre: les Ukrainiens se battent pour défendre leur patrie, leur nation, alors qu’en Afghanistan, ceux qui se battaient pour les États-Unis et l’OTAN étaient considérés comme des traîtres et des vendus. C’est le cas actuellement des Ukrainiens russophones favorables à Poutine.

Les talibans ont pris Kaboul, sans opposition. Entraînées pendant 20 ans par les Américains et l'OTAN, les troupes afghanes se sont désintégrées en quelques jours. Le président afghan avait déjà pris la poudre d'escampette pour se réfugier aux Émirats arabes unis. De toute évidence, Poutine et ses généraux pensaient que c’est ce que ferait le président Zelensky.

Le Pentagone, la CIA et les autres soi-disant agences d’«intelligence» des États-Unis ont encore une fois été incapables de prendre en considération des éléments cruciaux de cette guerre.

La force avec laquelle une nation se défend dépend avant tout de son moral, de son leadership et de la motivation de ses soldats. Le fait que l’adversaire soit un envahisseur ajoute à sa détermination.

L’hybris, de Washington à Moscou

«Mission accomplie», clamait George W. Bush en mai 2003 au sujet de l’Irak. Dix-neuf ans plus tard, l’armée américaine est toujours engagée dans des opérations militaires en Irak, et le Moyen-Orient est déstabilisé pour des décennies à venir. Comme Bush, Vladimir Poutine était sûr de vaincre facilement et rapidement en Ukraine.

L’hybris (ou hubris) explique l'incapacité des leaders civils et militaires de pays dominants à évaluer correctement leur adversaire.

Le mot grec «hybris» désigne la conduite de dirigeants qui agissent avec démesure par orgueil. Cette excessive confiance en soi entraîne la prise de mauvaises décisions qui, souvent, se révèlent catastrophiques.

L’arrogance engendrée par l’excès de pouvoir. Y a-t-il meilleure description de Vladimir Poutine?

Réfugiés: les Ukrainiens et les autres

L’exode de réfugiés ukrainiens montre à quel point la réponse de l’Occident est différente par rapport aux réfugiés fuyant la violence dans des pays non européens comme l'Afghanistan, le Yémen, la Libye et la Syrie. Les réfugiés africains et arabes qui veulent quitter l'Ukraine se plaignent aussi de racisme et de mauvais traitements.

De nombreux Afghans au service des forces d’occupation américaines qui voulaient se réfugier aux États-Unis pour «des raisons humanitaires urgentes» attendent toujours une réponse ou ont vu leur demande être rejetée. Joe Biden vient pourtant d’annoncer que les États-Unis vont accueillir 100 000 réfugiés ukrainiens. L’Union européenne agit dans le même sens.

Les Afghans sont choqués par l'élan de solidarité et de soutien dont ils n’ont jamais bénéficié, comme les autres victimes non européennes de conflits au cours des dernières décennies.

Les Afghans ont payé cher l’intervention américaine dans leur pays: environ un million de morts civils et des millions de réfugiés au Pakistan, en Iran et dans d’autres pays limitrophes.