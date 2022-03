Un entrepreneur obtient sa citoyenneté après 13 ans d’attente

Un entrepreneur arrivé au Québec avec sa valise et quelques dollars à peine en poche, aujourd’hui à la tête d’une entreprise de sodas, vient d’obtenir sa citoyenneté après 13 ans d’attente.

« Je suis arrivé à 25 ans du Pays basque français, de Biarritz, avec ma valise. Je ne connaissais personne. Je n’avais rien dans les poches », raconte Bastien Poulain, PDG-fondateur de 1642, dont les ventes frôlent les 3 millions $.

« J’ai commencé comme busboy dans un restaurant de la rue Saint-Denis », ajoute-t-il, du même souffle d’une voix posée.

Ces derniers jours, une publication plus personnelle sur les réseaux sociaux, portant sur sa démarche d’immigration, a enflammé le web, à sa surprise.

« Cérémonie de citoyenneté, le 24 mars 2022. Après 13 ans au Canada, la création d’une entreprise, de très nombreuses rencontres plus enrichissantes les unes que les autres, je suis très honoré d’être canadien aujourd’hui ».

Après cette sortie, l’homme d’affaires a été inondé de messages d’immigrants, qui ont voulu commenter ou connaître sa recette du succès.

« Les gens m’ont envoyé des commentaires en privé pour me demander : t’as fait comment ? », partage l’entrepreneur, qui a fondé son entreprise en 2015.

« Ça reste juste un passeport. La résidence permanente nous donne quand même beaucoup de droits au Québec », affirme-t-il.

Pas de recette

Quand Bastien Poulain est arrivé ici, il a dû se retrousser les manches et a lancé une campagne de sociofinancement pour inviter les Québécois à l’aider à créer un cola au sirop d’érable. De fil en aiguille, des produits se sont ajoutés.

« Le fait que je sois à la tête d’une entreprise au Québec m’a permis de m’intégrer à une vitesse supérieure, avec des partenaires comme des embouteilleurs et des emballeurs qui m’ont permis de créer de la richesse », dit-il.

Depuis ses débuts, 1642 « fait tout localement pour de vrai », insiste-t-il.

Dans la grande région de Montréal, son entreprise soutient plus de 300 emplois avec ses contrats d’embouteillage. « On est présent partout au Québec, sauf chez Costco et Walmart », laisse-t-il tomber.

Québec, Ontario, Colombie-Britannique, Maritimes... 1642 a réussi à trouver une place de choix sur les tablettes des supermarchés.

Ces dernières années, la pandémie qui a fait exploser les ventes de gin québécois à la Société des alcools du Québec (SAQ) lui a souri, car les clients se sont tournés vers son tonic 100 % québécois.

« Les gens étaient à la maison, ils ne pouvaient pas voyager, aller au ciné ou au théâtre, alors ils ont consommé davantage avec des budgets plus importants à la maison », souligne-t-il.

Au bout du fil, Bastien Poulain pousse un soupir de soulagement, en revenant sur sa citoyenneté obtenue. « Sans faire de politique, je dis : ma vie est au Québec », conclut-il.

À la mi-février, plus de 16 000 personnes au Québec attendaient d’être convoquées à leur cérémonie de citoyenneté, avait indiqué au Journal Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).