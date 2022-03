Immigration: un jeune Afghan presse le gouvernement canadien d'agir

Un garçon afghan de 14 ans a lancé un second cri du cœur au gouvernement canadien, samedi, lui demandant de traiter le dossier d'immigration de sa famille en urgence.

«J'espère qu'ils entendront ma voix», a déclaré l'enfant, dont l'identité a été gardée secrète par CTV News pour des raisons de sécurité.

En août dernier, alors que les talibans prenaient le contrôle de l'Afghanistan, le jeune Afghan avait écrit une lettre suppliant le gouvernement canadien de lui fournir, ainsi qu'à sa famille, un refuge sécuritaire.

La famille de sept personnes avait alors soumis une demande d'immigration au Canada.

À l'époque, la famille avait réussi à fuir l'Afghanistan pour se réfugier dans un pays voisin. Toutefois, sans visa, elle a été renvoyée dans son pays d'origine.

Plus tard, elle a pu obtenir un visa temporaire de 60 jours, au bout duquel elle devra, une fois de plus, retourner en Afghanistan, où la guerre déchire le peuple.

Depuis l'obtention du visa, 30 jours se sont écoulés. La famille attend toujours une réponse de la part du Canada concernant sa demande d'immigration.

Le garçon exhorte le gouvernement canadien à agir, ajoutant qu'il a «très peur» d'être de nouveau renvoyé chez lui. «[Les talibans] arrêtent et tuent des gens», a-t-il confié.

Donner une voix à sa mère et à ses sœurs

En plus de craindre pour sa propre sécurité, le jeune Afghan s'inquiète pour le sort réservé à sa mère et ses sœurs, s'ils devaient retourner dans leur pays. «Il y a une mauvaise culture des femmes là-bas. Les hommes peuvent tout faire, mais les femmes ne le peuvent pas», s'est-il désolé.

C'est en faisant des recherches sur Internet que le garçon s'est éduqué sur l'égalité et les droits des femmes, une cause qui lui tient désormais à cœur. «Au début, je ne voyais pas à quel point le monde était grand. Je pensais que les femmes devaient rester à la maison», a indiqué le garçon.

S'il est autorisé à immigrer au Canada, il espère pouvoir «élever la voix des femmes qui sont comme des prisonnières dans [son] pays.»

Un danger indéniable

La tante du garçon a confié son inquiétude pour le bien-être physique et mental de sa famille si cette dernière devait être renvoyée en Afghanistan.

«Je veux dire, elle ne mourra peut-être pas physiquement, mais je pense que c'est l'âme qui meurt. Ce sera très difficile », a-t-elle expliqué.

L'avocate de la famille en matière d'immigration, Erin Simpson, a déclaré à CTV News que la famille serait en grand danger si leur demande n'était pas retenue.

«Le Canada peut et devrait faire plus pour sortir et évacuer les gens maintenant. C'est le moment de le faire, et cette famille devrait figurer sur cette liste», a-t-elle affirmé.