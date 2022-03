Une députée libérale de Laval quitte la vie politique

Après sept années à représenter les Lavallois à l’Assemblée nationale, la députée de Fabre, Monique Sauvé, a annoncé son départ de la vie politique.

C’est au terme de son mandat que le parcours politique de la libérale prendra fin. Élue comme députée aux élections partielles de novembre 2015, Mme Sauvé a été réélue en 2018.

Ayant toujours été impliquée dans le secteur de l’emploi, Monique Sauvé a été membre de la Commission de l’économie et du travail, sous le gouvernement Couillard.

Durant cette même période, elle a été membre de la Commission de la santé et des services sociaux et adjointe parlementaire du ministre de l’Emploi et de la Solidarité.

Plus récemment, Mme Sauvé a été nommée porte-parole de l’opposition officielle en matière d’aînés et de proches aidants et était vice-présidente de la Commission des relations avec les citoyens.

«J’ai été privilégiée de représenter mes concitoyens de Fabre et de porter la voix des aînés au cours de ces sept années. Avant j’avais les jeunes, et pour toujours, tatoués sur le cœur, aujourd’hui j’ai aussi les aînés, et pour toujours, tatoués sur le cœur», a ainsi déclaré Monique Sauvé.

De son côté, la cheffe du parti libéral, Dominique Anglade, en a profité pour souligner l’implication de la députée de Fabre.

«Depuis 2015, les résidents de Fabre ont la chance d’être représentés par Monique Sauvé, une femme qui a toujours défendu leurs intérêts avec intégrité et dévouement.

Sa détermination et son engagement laissent définitivement une marque auprès de milliers de Québécoises et Québécois», a-t-elle dit par voie de communiqué.