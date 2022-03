Canadien: les débuts de Barron

NEWARK | Acquis de l’Avalanche du Colorado dans l’échange contre Artturi Lehkonen, Juston Barron portera l’uniforme du Canadien pour une première fois.

• À lire aussi: CH: venger le revers qui a tout fait basculer

• À lire aussi: Canadien: Jordan Harris sous contrat

À deux heures du match contre les Devils au Prudential Center, Martin St-Louis a confirmé la présence de Barron pour cette visite à Newark.

Photo Pierre-Paul Poulin

Barron, 20 ans, en sera à un troisième match dans la LNH.

«On l’a intégré tranquillement à l’équipe, on lui a montré des vidéos, a dit St-Louis. On lui a donné une chance de voir comment on joue. Il a aussi regardé deux matchs, il a pu observer des trucs.»

Joel Edmundson servira de partenaire au jeune défenseur droitier.

Avec les débuts de Barron, William Lagesson sautera son tour à la ligne bleue.

Montembeault comme partant

Sur le banc pour les cinq dernières rencontres, Samuel Montembeault sera de retour entre les deux poteaux.

À l’attaque, Jesse Ylönen et Mathieu Perreault seront également en uniforme en raison des blessures de Michael Pezzetta et Tyler Pitlick.

À voir aussi