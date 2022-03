Capitaine Canada à la rescousse!

Ainsi, le gouvernement fédéral va nous montrer comment gérer notre système de santé.

J’espère que Capitaine Canada va rendre notre système de santé aussi performant que son système de paie et son ministère de l’Immigration — lesquels, comme chacun le sait, sont des modèles d’efficacité reconnus dans le monde entier.

Sans parler de son ministère des Affaires autochtones, de son ministère de la Défense et de son ministère des Affaires extérieures, qui font l’envie des chefs d’État du monde entier.

LES X-MEN

Regardez comme nous sommes redoutables vis-à-vis de la Russie !

Poutine pense au Canada et tremble dans ses culottes.

Lorsque l’OTAN a envoyé 30 000 soldats en Norvège pour protéger l’Arctique, le Canada n’a pas hésité deux secondes et a fourni... dix militaires.

Oui, monsieur !

Dix !

On ne regarde pas à la dépense, au Canada !

La communauté internationale a besoin de nous ? On fonce !

On envoie nos dix meilleurs !

Que Poutine se le tienne pour dit, comme aurait tonné L’Action catholique !

Les boys, l’Arctique est menacé ! Faut envoyer dix de nos meilleurs hommes ! Écrivez votre nom sur un p’tit bout de papier et mettez ça dans le chapeau, on va piger les chanceux au hasard !

Toé, toé pis toé, prenez votre fusil et allez, ouste !

Taïaut ! Taïaut ! Le Monde libre vous regarde !

ZELENSKY, NOUS VOILÀ !

Comme vous le savez, le Canada est membre de l’OTAN.

Et quand tu fais partie de l’OTAN, tu dois investir 2 % de ton PIB dans le financement de cet organisme si tu veux garder ta carte de membre et profiter de son Plan d’assurance Protection.

Or, quel pourcentage de son PIB le Canada investit dans l’OTAN ?

1,4 % !

Nos stocks d’armes létales sont à sec, notre armée est sous-financée, on manque chroniquement de soldats, on ne saisit pas les biens des oligarques russes, on a fermé les yeux pendant des années sur les agressions sexuelles commises dans nos Forces armées et on ne paie pas notre juste part à l’OTAN, mais on est là !

Comme un seul homme !

LA TOUR DE PISE

Et pour ce qui est de notre ministère de l’Immigration, que dire sinon qu’il brille par son efficacité ?

Nous détenons le record des dossiers en attente ! Dans aucun autre pays n’avons-nous vu des piles de dossiers aussi hautes !

Certaines atteignent des sommets vertigineux ! Qui défient les lois de la gravité !

Des entreprises attendent depuis cinq ans le feu vert du fédéral pour faire venir des travailleurs étrangers ! Perdant entre-temps des millions de dollars en contrats !

Et que fait le fédéral ? Rien !

Il regarde les dossiers s’empiler les uns sur les autres !

Citius, Altius, Fortius !

Le fonctionnaire Gilles Grenier du bureau 312-C a 356 dossiers sur son bureau ! Sa pile touche pratiquement le plafond ! Qui dit mieux ?

Allez, valeureux employés de l’État, faites un effort !

Empilez, les amis, empilez !

LE SAUVEUR

Et c’est ce gouvernement qui va nous dire quoi faire pour mieux gérer nos soins de santé ?

Maudit qu’on est chanceux !

Vite, Capitaine Canada, abreuve-nous de ton savoir !

Montre-nous de quel bois tu te chauffes !

Nous ne sommes que de petits provinciaux, incapables de mettre un pas devant l’autre...

Enseigne-nous, Capitaine ! Élève-nous !