Ce couple fera la plus longue traversée du monde... en trottinette

Un jeune couple a quitté la ville de Mont-Tremblant cette semaine et compte parcourir tout le Canada dans le but de réaliser le record de la plus longue traversée du monde en trottinette.

«C’est sûr que nos proches nous prennent un peu pour des fous avec le projet, mais ils sont derrière nous et nous soutiennent à 100%», admettent en ricanant Mathilde Michel et Morgan Haut.

Les deux amoureux d’origine française se sont rencontrés à Mont-Tremblant, dans les Laurentides, grâce au Programme Vacances-Travail (PVT) qu’ils ont obtenu en 2020. Durant le confinement, le couple de 24 et 25 ans a eu près d’une année pour concevoir leur plan.

«On est super content de finalement commencer le voyage. Mais on est stressé. C’est un gros périple. On compte quand même faire 8000 km de trajet et traverser tout un pays. On s'inquiète un peu pour les gros camions sur les routes ou les animaux de la faune quand on va planter notre tente pour dormir», confie Mathilde Michel.

Inspiré par Terry Fox

Le Journal s’est entretenu avec eux, alors qu’il était en route vers Tofino en Colombie-Britannique.

«On prévoit partir le 3 avril prochain de cette ville et on commencera ensuite le long voyage jusqu’à Terre-Neuve-et-Labrador. [...] Oui, on connait l’histoire de Terry Fox et ça nous a beaucoup inspirés», mentionne Morgan Haut.

Contrairement à Terry Fox qui voulait parcourir le Canada d'un océan à l’autre en 1980, leur déplacement ne se fera pas à pied. Morgan sera au volant de sa trottinette manuelle et Mathilde le suivra sur son vélo.

«Sur Internet, je regardais les Guinness World Records. J'ai vu qu’il y avait à prendre le record sur la plus longue traversée à trottinette. Je trouvais ça drôle et j’ai découvert ensuite les trottinettes permettant de faire de longue distance qui sont très bien», raconte Morgan Haut.

Pour établir le record à trottinette, le jeune homme devra notamment transmettre ses données GPS à l’équipe du Guinness World Records durant tout son trajet. Les gens croisés durant ses déplacements devront aussi signer des documents qui certifient son passage dans leur ville.

Pour une bonne cause

Les deux jeunes fiancés ont l’intention d’utiliser ce voyage aussi pour sensibiliser le public au don de cellules souches.

«Ce genre de dons, c’est très complexe et peu connu en général. Quand j'ai connu ça à 18 ans, personne autour de moi ne connaissait ça. C’est pourquoi je me suis engagé dans cette cause», explique le Français.

Les deux tourtereaux espèrent surtout que leur voyage permettra à plus de Québécois de s’enregistrer à la liste de donneurs de cellules souches d’Héma-Québec.

«Les donneurs doivent avoir de 18 à 35 ans. C’est pourquoi on expose notre périple sur les réseaux sociaux. On veut les attirer sur Internet pour qu’ils nous suivent et les sensibiliser à la cause», insiste Morgan Haut.

Si tout ça se passe comme sur des roulettes, ils devraient terminer leur escapade à la fin du mois d’octobre. «Au maximum, on termine en novembre, soit juste à temps pour la fin de notre PVT», concluent les voyageurs.

