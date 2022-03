COVID-19: la liste des politiciens infectés s'allongent

La liste des politiciens infectés par la COVID-19 à continuer à s’allonger, dimanche.

Dernier en date à avoir contracté le virus, le ministre des Transports et député de Granby, François Bonnardel, a dû se placer en isolement à son tour.

«Hier soir, j’ai ressenti des symptômes associés à la COVID-19. Je me suis testé ce matin et le résultat est [positif]. Je me place en isolement», a annoncé le député sur ses réseaux sociaux.

«Jusqu’à présent, je n’ai que de légers symptômes. Je travaillerai à distance pour les prochains jours comme le recommande la santé publique», a-t-il ajouté.

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, a lui aussi annoncé avoir contracté le virus, dimanche matin.

«J'ai reçu un résultat positif à mon test de dépistage de la COVID-19. Je vais bien. Mes symptômes sont légers», a-t-il dévoilé en indiquant qu’il travaillera lui aussi à distance pour quelques jours.

Au cours des derniers jours, plusieurs politiciens ont affirmé avoir contracté le virus, alors que le sous-variant B2.A, issu de la souche Omicron de la COVID-19, se répand à très grande vitesse au Québec et ailleurs au pays.

Notamment, le premier ministre François Legault a dévoilé jeudi avoir contracté le virus. Le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a aussi été infecté.