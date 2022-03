Des dragons qui «parlent» aux jeunes lecteurs!

Se plonger le nez dans un des romans fantastiques d’Åniå, la première série de Sarah Degonse, c’est entamer un voyage dans un monde peuplé de dragons où les thématiques écologiques et sociales sont mises de l’avant. L’autrice nous invite à parcourir son univers, à dos de dragon !

L’univers de votre saga Åniå a de quoi faire rêver. Décrivez-nous ce monde bien particulier dans lequel vos lecteurs s’évadent...

Åniå, c’est une aventure fantastique dans laquelle le lecteur découvre en même temps que le personnage principal – Laurence – un monde très coloré et peuplé de créatures complètement nouvelles. Le lecteur prend vraiment part à une aventure épique où il peut lui-même, en quelque sorte, se placer en tant que héros. Cette aventure s’adresse autant aux garçons qu’aux filles.

Photo courtoisie

Êtes-vous une fan de fantastique depuis toujours ?

Non. Je suis arrivée dans cette écriture d’aventure fantastique par hasard. Je cherchais à écrire une histoire pour l’anniversaire de mon neveu, Laurence, avec tout ce qui entourait sa vie ; ses amis, ses passions du moment, etc. Il aime le basketball et, à l’époque, il avait une passion pour les dinosaures. Cependant, les dinosaures ne m’inspiraient pas, alors j’ai voulu trouver quelque chose qui s’apparentait à eux. Les dragons m’interpellaient davantage ! Finalement, je me suis beaucoup plu dans le fantastique, car ce genre a le pouvoir de n’avoir aucune limite. On peut tout penser, tout imaginer, tout créer... et c’est fantastique !

Des thématiques écologiques et sociales sont au cœur même de l’intrigue. C’était important, pour vous ?

Oui. J’ai beaucoup à cœur l’écologie et les grandes valeurs morales, à savoir l’équité, la tolérance, l’ouverture, l’acceptation de la différence, quelle qu’elle soit. La littérature jeunesse a ce merveilleux pouvoir de pouvoir, d’une certaine manière, éduquer les enfants. Un peu dans le même esprit que je voulais que mon livre soit non genré, je désirais qu’il soit également porteur de messages universels. Quelles que soient nos différences, on peut travailler ensemble, on peut se retrouver dans les différences des autres et grandir dans leurs différences.

Photo courtoisie

Racontez-nous des histoires touchantes de rencontres avec vos lecteurs

Recevoir la lettre d’un enfant qui dit avoir adoré lire notre histoire et qu’elle a hâte de lire la suite, c’est la plus belle reconnaissance. Une lectrice a même pris la peine de dessiner un personnage que j’ai imaginé, dans ma tête. Je l’avais moi-même dessiné et elle l’a bien mieux dessiné que moi (rires) ! Une mère m’a écrit pour me dire que son fils parlait de mon livre tous les jours, à son école, à un point tel que son professeur lui a dit qu’il pourrait peut-être faire un exposé là-dessus. C’est impressionnant de savoir que notre histoire a créé autant d’engouement, chez les enfants !

La question, en terminant : d’après vous, les dragons existent-ils ?

(Rires) J’ai envie de dire que mon âme d’enfant répondrait oui. Pourquoi ils n’existeraient pas, en fait ?