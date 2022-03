Des milliers de dollars en frais de garderie pour rien

Des mamans déplorent avoir dépensé des milliers de dollars en garderie alors que leurs enfants ont passé la majeure partie de leur temps à la maison dans les derniers mois, notamment en raison des différents protocoles liés à la COVID-19.

Les derniers mois ont été difficiles financièrement pour Marie-Charlotte Aubin, de Montréal. Mère d’une fillette de 15 mois et d’une autre de 3 ans, sa garderie non subventionnée lui coûte un peu moins de 2000 $ par mois.

Mais en raison de cas ou de symptômes de COVID-19 dans l’établissement, elle a été obligée de garder ses filles à la maison près de la moitié du temps depuis octobre. Ce sont donc entre 3000 $ et 4000 $ qu’elle estime avoir « jetés aux poubelles », sans parler de l’impact sur son travail.

« Il y a une réelle détresse, un découragement, une immense fatigue. On se sent abandonnés », peste Mme Aubin.

Une situation similaire à celle d’Arielle Chagnon, dont le fils Léandre n’a fréquenté la garderie que quatre demi-journées entre novembre et janvier, pour les mêmes raisons.

« Ça n’avait aucun sens, alors on a retiré notre enfant de la garderie. D’être dépendante de mon conjoint financièrement, c’est difficile », laisse tomber la femme de Cowansville.

« Crise humanitaire »

L’instigatrice du mouvement Ma place au travail, Myriam Lapointe-Gagnon, n’est pas surprise de ces témoignages. Des histoires comme celles-là, elle en a reçu des centaines dans sa boîte courriel dans les derniers mois.

« C’est une crise humanitaire pour les familles du Québec, il n’y a aucune aide financière pour les aider », dénonce-t-elle, soulignant les montants alloués aux entreprises pour résister à la pandémie.

« Il n’y a pas grand monde qui peut se permettre de jeter par les fenêtres plus de 45 $ par jour [sur une longue période], tout en se privant d’un salaire pour garder l’enfant à la maison. Ça pousse les gens dans la misère », ajoute Mme Lapointe-Gagnon.

Des places à convertir

La conversion de plus de garderies non subventionnées en places subventionnées aurait permis d’éviter ce problème, selon plusieurs acteurs du milieu.

Environ 3500 doivent être converties d’ici la fin de 2022, mais c’est loin d’être suffisant face aux quelque 66 500 places restantes, où les parents paieront le plein prix, croit-on.

« On lui en a donné des solutions [au ministre de la Famille], mais il n’a jamais voulu nous écouter. Là, il se traîne le derrière dans son projet [de conversion de places] », lance sans détour Marie-Claude Collin, présidente de la Coalition des garderies privées non subventionnées du Québec.