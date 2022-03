Gabriel Nadeau-Dubois de retour sur le terrain après son congé parental

De retour sur le terrain après son congé parental, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, s’est dit inquiet face à une montée de la droite.

«Il y a des idées dont on n’en avait pas entendu parler depuis longtemps qui recommencent à circuler [...] Moi je regarde ça et ça m’inquiète. Je suis certain que comme solidaire aussi ça vous inquiète», a mentionné M. Nadeau-Dubois qui estime que les élections partielles dans Marie-Victorin sont une occasion pour son parti de «construire un rempart contre cette montée de la droite».

Alors que Gabriel Nadeau-Dubois appelle les électeurs progressifs de Longueuil à se rendre aux urnes, le 11 avril prochain, la candidate de son parti, Shophika Vaithyanathasarma s’engage à favoriser la création de maisons intergénérationnelles.

«Face à l’échec de notre système de soins à l’égard des aînés et à la crise du logement, nous devons envisager toutes les solutions au bénéfice de la qualité de vie des gens de Marie-Victorin. Si je suis élue le 11 avril prochain, je vais me battre pour que des programmes de subventions favorisant l’émergence de maisons intergénérationnelles voient le jour», a-t-elle déclaré.

«L’engagement que prend Shophika aujourd’hui, celui de se battre pour du logement intergénérationnel dans Marie-Victorin, c’est une illustration parfaite de ce que Québec solidaire défend, un Québec de justice sociale pour toutes les générations», a finalement ajouté le porte-parole de Québec solidaire.

