La déception était très grande pour Miha Fontaine qui était le favori pour remporter le titre mondial

À ses premiers Jeux olympiques à Pékin, Fontaine a terminé en 13e place à des poussières d’une place en finale, ce qui représentait un bon résultat pour son baptême olympique.

À sa première participation au mondial, ses attentes étaient fort élevées. «L’or au mondial était atteignable et c’est certain que ça change la dynamique même si tu ne veux pas penser à la pression, a raconté le sauteur de 18 ans. Il y a des gars qui sont simplement contents de me battre peu importe leur position au classement.»

«Comme ce fut le cas pour Maxim Burov qui avait tout gagner avant d’arriver aux Jeux et qui n’a pas été en mesure de se qualifier pour la finale, je ne sais pas ce qui s’est passé, de poursuivre Fontaine. En Coupe du monde quand je termine loin, ce n’est pas grave parce que je n’ai pas l’objectif de gagner. Je suis content pour Victor, mais c’est difficile en dedans de moi.»

Fontaine disait n’avoir jamais bien sauté en Italie. «Ce fut une journée un peu bizarre et j’avais l’impression que je devais sauter mieux que j’en suis capable, a-t-il expliqué. J’ai raté mon départ en sortant trop en avant et j’ai manqué de rotation.»

Fontaine assure qu’il avait oublié la déception de ne pas gagner le championnat canadien disputé au Relais le 6 mars. «J’étais déçu sur le coup, mais c’était derrière moi. J’ai obtenu de bons résultats en Coupe d’Europe avec une 4e, deux 2e et une 1ère place en Suisse et en Italie. J’ai terminé au 3e rang du classement cumulatif même si je n’ai fait que la moitié des épreuves.»

Nicolas Fontaine estime que la pression a été un facteur dans la performance de fiston tout comme la fatigue. «Miha avait beaucoup, beaucoup de pression, a indiqué l’entraîneur de l’équipe du Québec. Émile (Nadeau) et Miha ont vécu une grosse année avec les Olympiques et ils sont rendus au bout du rouleau. C’est sa plus grosse déception en carrière, mais ça ne sera pas sa dernière. L’objectif est que ça n’arrive pas trop souvent. Avec l’expérience, tu réalises que ce n’est pas la fin du monde.»

Le Canada tentera de poursuivre sur sa lancée aujourd’hui alors que l’épreuve mixte par équipes sera au programme pour conclure les mondiaux. En raison de l’absence de la Russie et la Biélorussie, le Canda tout comme les États-Unis et l’Ukraine aligneront deux équipes.

Fontaine, Nadeau et Flavie Aumond feront équipe alors que Victor Primeau, Pierre-Olivier Côté et Rosalie Gagnon uniront leurs efforts.