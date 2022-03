Les agents brillent

La culture change et les agents d’athlètes s’installent dans une place qu’ils n’ont jamais eue aussi confortable dans l’univers du sport.

Très souvent, lorsqu’un journaliste — sinon un observateur — vient nous révéler une rumeur ou un écho, l’origine, la source, c’est un agent. Un agent qui a besoin de faire bouger de l’information afin de titiller un ou des directeurs généraux et/ou leur organisation. Les représentants des joueurs en mènent large et vont beaucoup plus loin que simplement négocier la valeur d’un contrat. On ne le dira pas publiquement, mais il n’est pas rare qu’un échange entre deux équipes ait déjà été concocté et préparé par un ou deux agents dont les clients avaient un trop grand besoin de déménager. Les directeurs généraux n’ont alors qu’à mettre le point final, s’ils sont satisfaits de la transaction.

Les agents savent ce qui se passe dans chacune des équipes. Qui veut partir ? Qui ne peut pas sentir le coach ? Qui n’aime pas sa ville d’adoption ?

L’ASCENSEUR

Parce que les agents sont dans les secrets les plus intimes. Un joueur n’est plus heureux avec une équipe ? Il le dit à un coéquipier qui, lui, confiera l’info à son agent, lequel parle avec tous ses homologues du circuit. Consciemment ou pas, l’athlète malheureux a confié son infortune à une seule personne, mais l’information circule rondement. L’agent s’en servira pour accommoder un directeur général ou un de ses subalternes en recherche, ouvrant ainsi la porte à une certaine complicité dans d’éventuelles tractations.

Les meilleurs agents savent manœuvrer à tous les niveaux et peuvent très bien aider la direction d’un club, sachant que l’ascenseur va revenir quand viendra le temps de compléter le contrat d’un client.

Je me demande si ce n’est pas un agent qui a inventé l’expression « You scratch my back and I’ll scratch yours ».

ILS SONT HABILES

L’idée d’amener un agent, Kent Hughes, au poste de DG chez le Canadien est loin d’être bête. Les Nordiques l’avaient clairement démontré en embauchant Pierre Lacroix qui, dans sa carrière de patron de l’Avalanche, était devenu formidable. Il avait développé et entretenu de précieuses relations à tous les niveaux.

Avec ses anciens homologues, mais aussi avec des dirigeants avec lesquels il avait négocié et avec un grand nombre de joueurs, ex-clients, à travers le circuit. Dans le même sens, oui, Pat Brisson aurait fait un directeur général de rêve.

Début des années 1990, lorsque les agents ont insisté et ont réussi à convaincre leurs clients de divulguer leur salaire, ils ont créé un embrasement extraordinaire.

Tout comme dans les autres grandes ligues où c’était déjà commencé, est vite apparu le système de comparaisons. « Ma fiche est meilleure qu’untel, qui gagne tant, je mérite donc plus que lui. »

Ainsi est née la flambée, et les salaires ont explosé.

Les agents ont leur propre système de dépistage, ils suivent leurs clients en devenir mieux que plusieurs organisations et savent s’amuser avec l’information.

Ils se parlent entre eux et lorsqu’ils ressentent le besoin de passer de l’information au public, aux journalistes ou aux dirigeants d’équipes, il n’y a pas plus habiles...

De l’enclave