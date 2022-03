Les choses qui nous unissent

Dans le documentaire qu’ils ont produit et qui vient de prendre l’affiche, Renouer, des députés de Québec solidaire ont décidé d’aller à la rencontre des participants d’un festival de camionneurs en Abitibi. Aussi bien dire, pour un parti de gauche pro-environnement, chez l’ennemi.

Foire d’empoigne à l’écran ? Pas du tout.

« Nous n’allions pas en territoire des électeurs traditionnels de Québec solidaire, reconnaît Sol Zanetti, qui a mené ce projet avec Catherine Dorion et Émilise Lessard-Therrien, mais ce qu’ils nous ont dit nous a touchés. »

Les conversations, comme celles avec les autres Québécois de tous les horizons ethniques et politiques vus dans le film, ont plutôt porté sur l’importance de l’esprit de communauté et le territoire, sur ce besoin de prendre le temps de vivre et aussi sur l’amour, crisse, comme dirait Louise Latraverse.

Les débats polarisants qui occupent beaucoup de place sur les réseaux sociaux, dans les médias et à l’Assemblée nationale ne seraient donc pas, du moins si on se fie au propos de Renouer, un juste reflet de l’état d’esprit et des aspirations des Québécois.

« Quand on se parle et qu’on se rencontre pour vrai, c’est là qu’on réalise à quel point nous avons des choses en commun et c’est important que cette unité paraisse quelque part », soulève Sol Zanetti.

« Ce qui est fascinant, ajoute Catherine Dorion, c’est que nous avons fait exprès d’aller chercher du monde vraiment différent et c’est tout le temps les mêmes affaires qui revenaient. »

Non partisan

Coréalisé par les cinéastes Samuel Matteau et Maxime Laurin, avec Catherine Dorion, Renouer a été financé par les budgets des bureaux de comté des trois députés de QS.

Or, même si le documentaire fait écho à des préoccupations de longue date du parti et qu’il arrive sur les écrans en pleine année électorale, il ne s’agit pas d’une œuvre partisane, jurent ses artisans. Le nom du parti n’est d’ailleurs jamais prononcé tout au long du documentaire.

« Comme c’est financé par nos bureaux de comté, il fallait que ce soit non partisan parce que nous sommes les députés de tous nos citoyens. C’est un truc qu’on a fait ensemble, séparément du parti », indique Catherine Dorion.

« On peut dire ce qu’on veut, opine Maxime Laurin, mais ce n’est pas un film de Québec solidaire. C’est la quête de trois humains qui veulent reconnecter avec ce qui est important. »

Renouer, un film de Maxime Laurin, Samuel Matteau et Catherine Dorion. Lieux et dates de projection sur renouer-lefilm.quebec.