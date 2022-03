Marc-André Fleury a toujours la flamme

À son premier match avec le Wild du Minnesota, le gardien québécois Marc-André Fleury a fait sensation.

• À lire aussi: Fleury renoue avec Guerin

L’athlète de 37 ans a tout gagné. Il a trois bagues de la coupe Stanley, un trophée Vézina et une médaille d’or olympique. Il pourrait bien être tenté de se la couler douce. Or, il a montré le même niveau de détermination et d’intensité qui l’ont caractérisé depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH), samedi, dans un gain de 3 à 2 en prolongation contre les Blue Jackets de Columbus.

«Le niveau de compétitivité [de Fleury] est phénoménal, a ainsi lancé son nouvel entraîneur-chef Dean Evason, samedi après le match. Il est agressif. Il compétitionne.»

À ses yeux, un arrêt face à Patrik Laine lors de la première minute de la prolongation en est une preuve.

«L’arrêt devant [Patrik] Laine à la fin, c’est un tireur de classe mondiale. Pour [Fleury], de sortir comme ça, de le défier et de ne donner aucune opportunité, [ça nous a permis] de faire la transition et d’aller de l’autre côté. C’était un gros arrêt pour nous.»

De l’aide

Pour signer cette victoire, Fleury a eu besoin d’un peu d’aide. Il a cédé deux fois en deuxième période devant Jake Bean et Jakub Voracek, de sorte qu’il a dû retraiter au banc en fin de troisième pour permettre à un sixième patineur de sauter sur la glace.

Kirill Kaprizov en a profité pour inscrire son deuxième but du match et son 35e de la campagne pour ainsi forcer la tenue d’une période supplémentaire.

«[Cam Talbot] m'a dit que l'équipe était vraiment bonne à 6 contre 5, alors j'en espérais un, a lancé Fleury. Mais les gars ont si bien joué en troisième. Pendant toute la période, ils ont travaillé dur et c'était comme si c'était une question de temps. C'était un grand soulagement quand ils ont marqué ce but.»

Fleury avait amorcé 903 matchs avant celui de samedi. Fort de cette expérience, on pourrait croire que ce duel en était un comme les autres ou presque. Mais il n’a pas caché qu’il était nerveux avant la mise au jeu initiale.

«J’étais quand même un peu nerveux de bien faire dans le premier match ici, a-t-il avoué. Juste heureux d'obtenir une victoire, vous savez? C'est tout ce que je voulais pour le premier match ici, alors j'étais simplement heureux de célébrer avec les gars et de maintenir cette séquence [de victoires] en vie.»

Le Wild a en effet remporté ses cinq dernières sorties. Installé au deuxième rang de la section Centrale, le Wild doit affronter l’Avalanche du Colorado, dimanche après-midi.