Pensionnats autochtones: des archives cruciales pour la réconciliation

L’accès aux archives de l’Église catholique à propos des pensionnats pour enfants autochtones est l’une des principales demandes de la délégation qui est actuellement au Vatican.

Des représentants des Premières Nations, ainsi que des communautés inuits et métisse, vont effectuer une série de rencontres au cours des prochains jours, dont une discussion avec le pape.

Ceux-ci comptent notamment sur l’accès aux archives des pensionnats afin de pouvoir faire avancer la réconciliation.

«On retourne dans l’histoire pour enlever ou défaire certaines doctrines qui ont fait mal aux relations entre les premiers peuples et les gens au Canada», a déclaré la sénatrice et militante autochtone Michèle Audette en entrevue à LCN.

Pour cette dernière, l’accès aux archives représenterait une avancée significative, laquelle permettrait d’obtenir des preuves écrites du traitement réservé aux membres des Premières Nations.

«On va pouvoir arrimer la tradition orale et les archives. Ça va démontrer ce qui s’est passé et on ne pourra plus prétendre que ce n’est jamais arrivé ou que c’était juste des cas isolés, alors que c’est partout au Canada et depuis trop longtemps», a expliqué Mme Audette.

