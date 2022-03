Plus de 3,8 millions de réfugiés ont fui l'Ukraine

Plus de 3,8 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis l'invasion de l'armée russe le 24 février, selon le décompte de l'ONU publié dimanche, mais le flux de réfugiés s'est nettement ralenti depuis le 22 mars.

Au total, plus de dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont dû quitter leur foyer soit en traversant la frontière pour trouver refuge dans les pays limitrophes soit en trouvant refuge ailleurs en Ukraine.

L'ONU estime à presque 6,5 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays.

Le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) recensait exactement 3 821 049 réfugiés ukrainiens sur son site internet dédié, dimanche vers 11H00 GMT. Ce sont 48 450 de plus que lors du précédent pointage samedi.

Depuis le 22 mars, le nombre de personnes cherchant ainsi à fuir les combats et les conditions de vie de plus en plus difficiles en Ukraine est passé nettement en dessous de 100 000 personnes par jour et même en dessous de 50 000 ces derniers jours.

L'Europe n'a pas connu de tels flots de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Quelque 90% de ceux qui ont fui l'Ukraine sont des femmes et des enfants. Selon l'Unicef, plus de 1,5 million d'enfants se trouvent parmi les personnes ayant fui.

Avant ce conflit, l'Ukraine était peuplée de plus de 37 millions de personnes dans les territoires contrôlés par Kiev - qui n'incluent donc pas la Crimée (sud) annexée en 2014 par la Russie ni les zones de l'Est sous contrôle des séparatistes prorusses depuis la même année.

La Pologne accueille à elle seule plus de la moitié de tous les réfugiés qui ont fui depuis le début de l'invasion russe - environ six réfugiés sur dix.

Depuis le 24 février, 2 267 103 personnes fuyant le conflit en Ukraine sont entrées en Pologne, selon le décompte du HCR arrêté au 26 mars.

Avant cette crise, la Pologne abritait déjà environ 1,5 million d'Ukrainiens venus, pour la plupart, travailler dans ce pays membre de l'Union européenne.

Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés, 586 942 personnes se sont rendues en Roumanie au 26 mars. De nombreux réfugiés décident de poursuivre leur route une fois en sécurité.

Après leur arrivée en Moldavie, petit pays de 2,6 millions d'habitants et l'un des plus pauvres d'Europe, une partie des réfugiés poursuivent leur route jusqu'en Roumanie ou en Hongrie, souvent pour retrouver de la famille.

Selon le HCR, 381 395 personnes étaient entrées en Moldavie au 26 mars. La Hongrie a accueilli au 26 mars 349 107 Ukrainiens, selon des chiffres du HCR. Le pays compte cinq postes-frontière avec l'Ukraine.

Selon le point actualisé au 26 mars du HCR, 272 012 Ukrainiens sont arrivés en Slovaquie.

Le nombre de personnes s'étant réfugiées en Russie s'élève à près de 271 254 à la date du 22 mars, dernier chiffre disponible.

Le HCR note aussi que, entre le 21 et le 23 février, 113 000 personnes sont passées des territoires séparatistes prorusses de Donetsk et de Lougansk en Russie.

À la date du 24 mars, le Bélarus avait accueilli 6 341 personnes.

Le HCR a supprimé la rubrique concernant les autres pays européens et précise que pour les pays frontaliers de l'Ukraine qui font partie de l'espace Schengen (Hongrie, Pologne, Slovaquie), les chiffres présentés par le Haut Commissariat sont ceux qui ont traversé la frontière et sont entrés dans le pays. Le HCR estime «qu'un grand nombre de personnes ont poursuivi leur chemin vers d'autres pays».

De plus, l'organisation indique ne pas compter les gens originaires de pays limitrophes qui quittent l'Ukraine pour rentrer chez eux.