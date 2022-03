«Star Académie»: Olivier, sauvé par le public

La folie Stromae s’est répandue dans l’ensemble du studio Mels, dimanche soir, lors du Variété de «Star Académie», grâce à un numéro aussi festif que fédérateur. Malgré des problèmes de voix, Olivier Bergeron a de nouveau été choisi par le public, alors que les profs ont décidé de protéger Julien Charbonneau.

L’apparition de Stromae sur le plateau de «Star Académie» ne pouvait laisser personne indifférent, et la star belge a été à la hauteur des attentes. Entre nouvelles chansons et succès incontournables, il a fait preuve d’une grande générosité, laissant toute la place aux Académiciens dans ses chansons. Ces derniers attendaient ce moment depuis longtemps, et il semble avoir eu un effet libérateur pour eux.

Mises en danger

Sur les conseils de Gregory Charles, Julien Charbonneau avait misé sur «Je t’aime», de Lara Fabian, pour tenter de garder sa place. S’il a la puissance vocale pour rendre justice à cette immense chanson, il y a ajouté quelques fioritures qui n’étaient pas toujours du meilleur effet. «Tu portes un talent immense», lui a signifié Marc Dupré, avant de laisser la parole à Lara Fabian. «C’est tellement émouvant de vivre ce moment», a-t-elle expliqué.

Édouard Lagacé a souhaité passer un message à sa blonde en chantant «Ce soir l’amour est dans tes yeux» pour se défendre. Accompagné par sa guitare, il était profondément investi dans son interprétation, à travers de laquelle on a pu sentir toute son émotion. «Tu es d’une telle richesse et d’une telle profondeur, a analysé Guylaine Tremblay. Quand tu ouvres les portes, rien ne peut t’arrêter. Tu es un bel artiste, je t’aime beaucoup.»

Malgré un inconfort aux cordes vocales, Olivier Bergeron voulait tout donné dans son interprétation de «Mon ange», d’Éric Lapointe. Seulement accompagné d’un piano, il s’est défendu avec l’intensité qu’on lui connait, tout en paraissant complètement vulnérable. «Tu es chanceux parce que tu as quelque chose qui ne s’achète pas et qu’on ne peut pas t’enseigner, c’est tellement vrai ce qui sort de toi», l’a félicité Gregory Charles.

Retour aux origines

Directeur artistique invité, Serge Denoncourt a plongé les Académiciens dans le Paris d’après-guerre, avec un répertoire de chansons françaises incontournables. Le numéro s’est ouvert avec «Il n’y a plus d’après», solidement interprété par Éloi, alors que les images étaient en noir et blanc.

«Ne me quitte pas», «Déshabillez-moi», «La foule» ou encore «Je vais t’aimer» ont fait partie du répertoire choisi par le directeur artistique. «Ils m’ont fait pleurer alors que ça ne m’arrive jamais, a indiqué Denoncourt à la fin du numéro. J’ai choisi ces chansons parce que ces jeunes ne savent pas d’où ils viennent.»

On a également appris que l’album de «Star Académie 2022» sortait officiellement jeudi prochain, le 31 mars. L’ensemble de la cohorte présentera des extraits de ce disque lors du prochain Variété.

Demande spéciale

Au cours de la semaine, Marc Dupré a surpris Geneviève Beauchesne à sa résidence suite à son souhait de rendre hommage à son fils William, qui a reçu un diagnostic de TSA à l’âge de deux ans. Ensemble, ils se sont rendus à l’auditorium de l’école secondaire de son fils, où il a interprété, en compagnie des Académiciens délogés, la chanson «Comme tout le monde» de 2 Frères.

Les Académiciens ont ensuite repris le flambeau en poursuivant la chanson sur le plateau, avant l’arrivée surprise de 2 Frères, venus surprendre Geneviève et William.

Colorés

La présence du duo allemand Milky Chance a visiblement fait plaisir aux Académiciens qui ont pu partager la scène avec un groupe que la plupart d’entre eux adorent. Ils ont notamment pu reprendre «Stolen Dance», «Colorado» ou encore «Synchronize».

Verdict

Pour la seconde fois, le public a choisi de garder Olivier Bergeron à l’Académie. «Je fais ça pour vous, s’est-il spontanément exclamé. Merci beaucoup.» Le choix des profs a été annoncé par Guylaine Tremblay. «C’est de plus en plus difficile, car nous avons deux chanteurs d’exception, a-t-elle avancé. Le corps professoral a choisi de protéger celui qui, ce soir, a répondu à la commande et qui s’est rapproché de nous, c‘est-à-dire Julien.»

Le party de Stromae

Dix ans après son passage à «Star Académie», Stromae était de retour pour un numéro endiablé. L’ouverture des Académiciens en harmonie sur «Formidable» a lancé les festivités avec intensité. On a ensuite retrouvé le chanteur dans un décor de salon monochrome où il a interprété «L’enfer» avec Edouard et Julien, ainsi qu’un chœur de femmes. Sarah-Maude et Camélia se sont ensuite illustrés en partageant la chanson «Santé». Stromae s’est trompé dans ses paroles ce qui a déstabilisé Sarah-Maude, mais le plaisir était évident, autant du côté des Académiciens que du public survolté en studio. La finale sur «Alors on danse» était hyper vitaminée avec des Académiciens dont le plaisir et le bonheur transparaissaient à travers l‘écran. Même Olivier et Eloi se sont déhanchés comme des fous. Du gros bonheur pour tout le monde!

Stromae sera en spectacle au Centre Vidéotron de Québec, le 11 décembre prochain, et en supplémentaire au Centre Bell de Montréal, le 14 décembre.

Du rétro flamboyant

Dans une ambiance évoquant le Paris d’après-guerre, tant dans les décors que dans les costumes, Serge Denoncourt, le directeur artistique invité, a souhaité que les Académiciens renouent avec les grandes chansons françaises qui peuplent notre inconscient collectif. Les musiciens étaient installés à proximité des Académiciens, alors que Marc Dupré jouait le rôle du barman. On retiendra surtout la magnifique prestation de Sarah-Maude sur «La foule», d’Édith Piaf, qui s’est mélangée avec «La valse à mille temps», de Jacques Brel, interprété par Édouard. Les deux ont fini dans un magnifique duo. Eloi s’est aussi montré exceptionnel sur «Mr le Président», de Boris Vian. Une chanson qui a pris un sens encore plus grave en raison de la guerre actuelle en Ukraine. Un numéro magistral, qui restera parmi les meilleurs de la saison.

Ils poursuivent l’aventure

Eloi Cummings, 16 ans, Îles-de-la-Madeleine

Sarah-Maude Desgagné, 23 ans, Amos

Krystel Mongeau, 25 ans, Sherbrooke

Jérémy Plante, 25 ans, Lévis

Camélia Zaki, 17 ans, Sherbrooke

Sauvé par le public

Olivier Bergeron, 20 ans, Kedgwick (N.-B.)

Sauvé par les profs

Julien Charbonneau, 23 ans, Montréal

La quotidienne de «Star Académie» est présentée, du lundi au jeudi, à 19 h 30, à TVA.

