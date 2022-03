Télé-Nostalgie avec Pierre-Luc Brillant: des souvenirs de Rémi, de Hulk et des cités d’or

Devant la télé, le petit Pierre-Luc Brillant a voyagé en compagnie d’un célèbre orphelin, a déchiré du linge comme un populaire superhéros vert et a emmagasiné de la musique qui lui sert encore d’inspiration. Retour en enfance.

Pierre-Luc, quelle émission jeunesse vous a marqué ?

Rémi sans famille nous montrait la vie d’un jeune orphelin errant au gré des joies et des cruautés de la vie. Oui, des gens mouraient, et oui des personnages étaient fort cruels, mais la beauté du récit et la perfection de l’animation nous envoûtaient et nous emmenaient dans un monde qui faisait autant rêver que voyager et réfléchir. Du grand art !

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Tous les samedis, je m’installais dans le salon avec mes jouets dès le matin pour être certain de ne pas manquer Cosmos 1999, un feuilleton de science-fiction qui se déroulait sur une base lunaire qui dérivait dans l’espace après une explosion nucléaire sur Terre. Le hic, c’est que l’émission ne jouait... qu’en fin d’après-midi.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez tout jeune ?

Tout jeune, chez nous, nous n’avions ni câble, ni vidéocassette, ni, bien évidemment, d’internet. La télé publique était donc la seule échappatoire pour meubler l’ennui. Donc, pas trop de télé, mais lorsque je l’écoutais, c’était religieusement.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencé ?

L’incroyable Hulk joué par Lou Ferrigno. J’ai « scrappé » beaucoup de vêtements en tentant de l’imiter lors de sa métamorphose en monstre vert, au grand dam de ma mère...

Une chanson d’une émission vous est-elle restée en tête ?

La chanson thème des Mystérieuses cités d’or. En fait, la trame sonore complète de cette série d’animation (de la première mouture) tient pour moi du génie et m’influence encore aujourd’hui dans mes créations musicales.

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

La bonhomie, le sens du burlesque et la voix chantée magnifique de Jacques L’heureux en Passe-Montagne me font encore envie. J’en suis jaloux !

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants ?

L’univers onirique et tragique de Rémi sans famille, et les aventures épiques des trois enfants héros de la renaissance sud-américaine des Mystérieuses cités d’or sont pour moi de grands, grands « must » à faire découvrir aux enfants. Rien de tout ça n’a vieilli d’un poil...

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

J’aimerais qu’on relâche un peu les vannes de la bien-pensance afin que les émissions ne soient pas que dédiées à transmettre des « bons sentiments » aux enfants. On dirait que la télé jeunesse d’aujourd’hui tente de plus en plus de s’évertuer à présenter un monde aux enfants dans lequel tous les conflits intérieurs et sociaux finissent par se régler, alors que ce n’est certainement pas le cas dans la vraie vie.

♦ Pierre-Luc Brillant fait entre autres partie de la série jeunesse Tactik rediffusée par Unis TV (tv5unis.ca). De plus, lui et son amoureuse Isabelle Blais ont récemment dévoilé neuf reprises de chansons regroupées sur Flashback, un album né de leur projet musical Comme au cinéma.