Top 10 de la soirée des Oscars

Le tapis rouge des Oscars est l’occasion de voir les plus belles tenues, mais la prise de risque pour cet événement est plutôt rare, les stars du septième art préférant le classicisme. Mais voilà que pour cette 94e édition, certaines actrices et quelques acteurs y sont allés d’audace et de surprises : pantalon et bustier pour l’une, short pour l’autre, smoking sans chemise pour l’un et tuxedo aigue-marine pour l’autre. Mon coup de cœur de la soirée revient à Jessica Chastain, suivie de près par Zendaya.

Timothée Chalamet a joué ce smoking Louis Vuitton « sans chemise ».

Kodi Smit-McPhee a opté pour un style monochrome aigue-marine signé Bottega Veneta et des bijoux Cartier.

Maggie Gyllenhaal a craqué pour l’univers surréaliste de Schiaparelli.

Ariana DeBose a adopté le glamour contemporain en agençant un bustier, un pantalon et une cape, le tout griffé Valentino.

Jessica Chastain était sublime dans cette robe Gucci dégradée.

Lupita Nyong’o brillait à la soirée en Prada.

Jada Pinkett Smith a choisi l’exubérance d’une robe froncée verte de Jean Paul Gaultier.

Zendaya a réinterprété à sa manière la classique chemise blanche par la Maison Valentino.

Nicole Kidman y est allée d’une robe gris glacial Armani Privé, illuminée de bijoux Harry Winston.

Kirsten Dunst a opté pour une création vintage de Christian Lacroix.