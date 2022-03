Max Verstappen a le dernier mot

Après une bataille de tous les instants avec Charles Leclerc, Max Verstappen a pris la tête avec quelques tours à faire pour remporter le Grand Prix de Formule 1 d’Arabie saoudite, dimanche, pendant que Lance Stroll terminait 13e.

Leclerc et Verstappen se sont échangé la première place quelques fois dans la course, mais le champion du monde en titre a finalement eu le dernier mot. Carlos Sainz fils a permis à Ferrari d’avoir ses deux pilotes sur le podium.

Sergio Perez (Red Bull), qui a décroché sa première position de tête en carrière la veille, menait la course jusqu’à son arrêt aux puits, quelques minutes avant que Nicholas Latifi (Williams) ne frappe le mur. Malchanceux, l’intervention de la voiture de sécurité lui a probablement coûté la victoire. Il a terminé quatrième.

Montagnes russes

Lance Stroll a lui aussi eu sa part de malchance, étant le dernier pilote à voir le drapeau à damiers.

Partant 13e, il a rapidement gagné une position aux dépens de Zhou Guanyu pour prendre la 12e position. Il s’est ensuite plaint de l’équilibre de sa voiture et de l’usure prématurée de ses pneus médiums, de sorte qu’il a glissé en 15e place avant son premier arrêt.

Comme Perez, il s’est arrêté quelques tours avant la neutralisation, glissant un peu plus loin. Toutefois, une série d’abandons a ensuite permis au Québécois de grimper au neuvième rang temporairement, mais il n’a pas été en mesure de résister aux attaques des Lewis Hamilton en fin d’épreuve.

À deux tours de la fin, Alexander Albon (Williams) et lui ont eu un accrochage, scellant le résultat décevant.

La prochaine course sera le GP d’Australie, dans deux semaines. Leclerc demeure au sommet du classement des pilotes à 45 points, soit 12 de plus que Sainz et 20 de plus que Verstappen.