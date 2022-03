Visages de notre histoire: Fred Barry et la naissance du théâtre québécois contemporain

FRÉDÉRIC « FRED » BARRY (1887-1964)

Figure bien connue des amateurs de théâtre, Fred Barry demeure cependant peu évoqué dans l’histoire du Québec. Pourtant, il a côtoyé plusieurs légendes du théâtre québécois et Gratien Gélinas l’a considéré comme son « père spirituel ». Le jeune Frédéric naît à Montréal en 1887, d’une mère francophone et d’un père irlandais, hôtelier, coin Saint-Laurent et Rachel. Fred Barry s’initie au théâtre dès l’âge de dix ans, alors que des groupes de théâtre amateur divertissent les jeunes des quartiers de Montréal. Devenu adulte, Fred devine que le métier d’acteur pourrait être précaire, mais la scène veut de lui. À partir de la saison 1911-1912, il trouve toujours du travail, de Québec à Montréal, en tant qu’acteur, mais aussi comme directeur de troupe. Peu de pièces canadiennes-françaises se créent, à l’époque. Les moyens sont minces, le clergé pèse lourd sur la création. On adapte le plus souvent des pièces françaises comme les classiques de Molière, Corneille ou Racine, mais aussi les très populaires mélodrames et vaudevilles du 19e siècle.

LA VIE SUR LES PLANCHES

Photo d'Archives de la Ville de Montréal (P146-2-2-D3-P026)

Après la Première Guerre mondiale, la vie culturelle reprend, entre autres grâce au nouveau média qu’est la radio. On y lit des radio-théâtres que le public écoute assidûment. Fred Barry s’y démarque avec un jeu naturel qui transparaît aussi sur scène. En 1930, Barry se joint à Albert Duquesne pour fonder une troupe qui occupera le Chanteclerc, renommé le Stella, situé rue Saint-Denis. La troupe quitte l’édifice en 1934, mais ce dernier sera à nouveau occupé à partir de 1960, par le Théâtre du Rideau Vert. La troupe Barry-Duquesne aura aussi le mérite d’être la première d’ici à présenter une pièce québécoise en France, en 1937. À la fin des années 1940, le jeune Gratien Gélinas s’adjoint l’aide de Barry pour la mise en scène des Fridolinades et de Ti-Coq, des succès populaires remarquables. Qu’il ait été acteur ou metteur en scène, Fred Barry aura passé une quarantaine d’années de sa vie dans le théâtre québécois d’avant la Révolution tranquille.

UN HÉRITAGE DISCRET

Photo d'Archives de la Ville de Montréal. (MTL111-04-Y-04-08_005-002)

Les habitués du théâtre Denise-Pelletier, rue Sainte-Catherine Est, connaissent la petite salle qui porte le nom de Fred Barry. Les étudiants qui fréquentent le théâtre le remarquent peut-être aussi. L’édifice abrite la Nouvelle Compagnie Théâtrale qui a notamment pour vocation d’accueillir les jeunes au théâtre, pour un premier contact avec cet art. Le magnifique bâtiment est un ancien cinéma appelé le Granada, décoré par Emmanuel Briffa, qui a posé sa griffe sur la plupart des théâtres montréalais de cette époque. La salle Fred-Barry, voisine de la salle principale, permet le développement de projets originaux et avant-gardistes. Quant au Stella, où Fred Barry s’est produit dans les années 1930, les revues de l’année du Rideau Vert (son occupant actuel) font écho à l’époque où la troupe Barry-Duquesne en animait la scène, chaque fin d’année. Un coup de chapeau à l’artiste !

- Recherche et rédaction, Éliane Bélec, historienne.