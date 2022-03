Vous gardez l’animal d’un ami: vos responsabilités

Vous acceptez de garder gratuitement le chien d’un ami quelques jours ou quelques semaines. Qui doit payer pour les soins d’urgence dont l’animal a besoin ? Êtes-vous responsable s’il s’enfuit ? Et si le chien mord le voisin ou saccage son jardin ?

Vite ! Au vétérinaire !

Peu importe le type d’animal, vous êtes responsable de son bien-être pendant le gardiennage. Vous devez payer les frais de vétérinaire s’il se blesse ou tombe malade, mais seulement pour les soins qui sont nécessaires.

Le propriétaire devra toutefois vous rembourser ces dépenses. Conservez les factures !

Désolé, j’ai perdu Fido...

Vous pourriez être responsable de sa perte et devoir dédommager le propriétaire si l’animal décède ou s’enfuit et n’est pas retrouvé. Ce sera le cas si vous avez agi de manière négligente et que c’est à cause de vous que l’animal est décédé ou perdu.

Attention ! Des règles plus sévères pourraient s’appliquer si vous êtes payé pour garder l’animal.

Regarde ce que ton chien a fait !

En tout temps, lorsqu’un animal blesse quelqu’un ou brise quelque chose, son propriétaire peut être responsable des dommages causés. Cependant, vous pouvez vous aussi être responsable pendant que vous gardez l’animal.

Dans un tel cas, vous pourriez devoir indemniser la victime même si vous avez pris des précautions adéquates et que les dommages ne sont aucunement de votre faute.