Wolf Alice : Fierté british

Ils ont battu Coldplay le mois dernier aux Brit Awards dans la catégorie du groupe britannique de l’année. Après avoir conquis l’Europe, les membres de Wolf Alice – qui joueront lundi soir à Montréal – sont prêts à continuer l’offensive en l’Amérique du Nord.

• À lire aussi: Nos albums étrangers favoris de 2021

Wolf Alice n’est venu qu’une fois à Montréal, en 2017. Et au bout du fil, le batteur Joel Amey mentionne se souvenir très bien de ce concert à l’Astral.

« Il faisait chaud dans la salle, nous étions en sueurs! Je me rappelle aussi avoir mangé un très bon cari dans un restaurant où l’on devait s’asseoir sur le plancher. J’ai eu un temps merveilleux à Montréal. [...] Je suis tellement excité de revenir. J’ai souvent rêvé d’y retourner juste pour voir la ville. »

Déjà bien populaire en Europe, la formation commence à enchaîner les concerts à guichets fermés de ce côté-ci de l’océan. « C’est toujours un honneur de revenir ici, dit Joel. Il y a quelque chose de différent en Amérique. »

Temps de pratique

Quelques jours après avoir joué au talk-show américain de Jimmy Fallon, où elle a offert une magnifique prestation pour The Last Man on Earth, la formation menée par la chanteuse Ellie Rowsell viendra présenter à ses fans montréalais les compositions de son excellent troisième album, Blue Weekend.

L’album étant sorti en juin 2021, les musiciens ont profité des confinements des mois suivants pour bien pratiquer les nouvelles chansons avant de partir sur la route. « Nous avons eu beaucoup de temps pour répéter les nuances de l’album », dit Joel Amey.

Reconnu pour sa musique qui mélange le rock, le shoegaze, la dream pop, le folk et parfois même le punk, Wolf Alice s’est fait un nom pour ses prestations endiablées, dans les dernières années.

Au début du mois, le groupe a d’ailleurs été nommé Best Festival Headliner (Meilleure tête d’affiche de festival), aux NME Awards, devant notamment Billie Eilish et Liam Gallagher. En 2018, Wolf Alice avait aussi remporté le prestigieux Mercury Prize, pour son deuxième album, Visions of a Life.

Comment s’est porté le groupe depuis le début de la pandémie?

Joel Amey : « D’une certaine façon, nous avons été chanceux. Nous étions déjà en train de travailler sur l’album Blue Weekend [quand la pandémie a frappé, au printemps 2020]. Nous avons passé beaucoup de temps en studio. Mais ça demeurait traumatisant. [...] Quand l’album a été fini, nous avions besoin de temps pour décompresser, de toute façon. L’idée de repartir immédiatement en tournée ne nous intéressait pas. [Les confinements des mois suivants] nous ont laissé beaucoup de temps pour répéter les nuances de l’album. D’habitude, nous n’avons pas ça, pour être honnête. »

L’album est sorti en juin 2021, plus d’un an après le début de la pandémie. A-t-il été inspiré d’une quelconque façon par la COVID?

Joel Amey : « Pas du tout, car les chansons ont été écrites avant la pandémie. Ce n’est pas un album de la COVID. Par contre, on dirait que parce que les gens étaient isolés à la maison lors de sa sortie, ils ont développé une intimité avec l’album. La connexion a été différente avec les chansons. »

On peut donc dire qu’il s’agit d’une coïncidence que vous ayez une chanson qui s’appelle Last Man on Earth, alors qu’on vivait une situation qui ressemblait presque à une fin du monde?

Joel Amey : « Haha, nous y avons pensé aussi! Nous espérions que les gens ne pensent pas que cela avait un lien avec la pandémie et le fait d’être le dernier humain sur terre. La chanson n’est pas du tout là-dessus, clairement. »

De quelle façon s’est déroulé votre premier concert durant la pandémie?

Joel Amey : « C’était dans un petit village au bord de la mer, sur la côte ouest de l’Angleterre. C’était un peu comme si nos sens étaient décuplés [après avoir passé plusieurs mois sans donner de spectacle]. C’était cool. Le lendemain, nous étions en tête d’affiche d’un festival devant 40 000 personnes! C’était seulement le deuxième concert de Ryan avec nous [Ryan Malcolm, le claviériste qui accompagne le groupe]. »

Vous avez sorti à l’automne une version de luxe de l’album Blue Weekend. Pourquoi?

Joel Amey : « Nous sommes tous d’avides collectionneurs. Personnellement, j’adore les coffrets. Ça nous a permis de sortir différentes versions des chansons en concert et aussi de sortir d’autre visuel. Nous avons pu faire des reprises de certains de nos artistes préférés, comme Alex G. Nous nous disions aussi que peut être certaines personnes n’avaient pas encore découvert l’album. »

Parlant de la reprise de la pièce d’Alex G, Bobby, on peut t’entendre en duo avec Ellie Rowsell. Est-ce intimidant de chanter avec elle?

Joel Amey : « Je ne dirais pas que ce n’est pas intimidant de chanter avec l’une de mes chanteuses préférées. Mais c’est aussi l’une de mes meilleures amies. C’est l’une des choses que j’aime le plus, chanter avec elle. Nous le faisons depuis le jour 1. Nos voix fonctionnent bien ensemble. »

Avant de te joindre pleinement à Wolf Alice, comme batteur, en 2012, tu étais le chanteur du groupe Mafia Lights. T’ennuies-tu parfois d’être à l’avant-plan de la scène?

Joel Amey : « Je ne sais pas. Ça fait tellement longtemps que je ne l’ai pas fait! Je pense que je serais effrayé de le faire aujourd’hui! Je trouverais que les gens sont trop près de moi. [rires] J’aime pas mal être assis à l’arrière. Mais des fois, je me dis que je pourrais sortir de la musique très heavy et ressortir la guitare. »

Votre premier extrait en carrière, Moaning Lisa Smile, a des accents très grunge. Est-ce que ce style de musique était une influence aux débuts du groupe?

Joel Amey : « Pas nécessairement. En même temps, quand tu commences à faire de la musique, tu n’as pas beaucoup d’argent et la première pédale que tu t’achètes, c’est une pédale de distorsion. Des chansons bruyantes ou calmes, c’est tout ce que nous pouvions faire. Je me souviens qu’on avait écrit cette chanson-là à Camden [un quartier de Londres]. On était à New Rose Studios et le maudit air climatisé ne fonctionnait pas! Ça avait été comme ça jusqu’à l’hiver. Au début, on avait juste la musique et pour les paroles, on faisait Old Man, de Neil Young. On aimait vraiment le gros riff que la pièce avait. Finalement, je pense qu’on a eu l’idée des paroles dans la maison de ma mère. Lisa Simpson [le personnage du dessin animé Les Simpson] était l’inspiration. Mais ça fait tellement longtemps! »

Avec la guerre qui sévit présentement en Ukraine, est-ce que cela complique le calendrier de tournée pour l’Europe?

Joel Amey : « Je n’ai pas pansé à ça, pour être honnête. Nous n’allons pas tourner en Europe avant l’automne. Bien sûr que nous pensons aux gens qui sont là-bas. Ça me brise le cœur. Il y a des choses dévastatrices qui se passent. Je trouve que la planète n’est pas à un bon endroit en ce moment. C’est pourquoi nous nous sentons très privilégiés d’être en sécurité et de faire ce que nous faisons. »

Cela a pris quatre ans entre votre deuxième album, Visions of a Life, et votre plus récent, Blue Weekend, qui est sorti l’an dernier. Avez-vous déjà de nouvelles idées pour un prochain album?

Joel Amey : « On n’a absolument rien fait! Mais je sens que ça pourrait commencer à nous démanger. Oui, il y a quatre ans qui ont séparé nos deux derniers albums. Mais il y a deux ans là-dedans qui ont été pour la tournée. En tout, je crois qu’on a eu à peu près deux mois de congé [après la tournée]. Après ça, nous avons tout de suite recommencé à écrire. Nous verrons. Mais en ce moment, nous sentons qu’il y a encore du travail à faire avec Blue Weekend et qu’il y a des gens qui veulent l’entendre [en concert]. Nous allons faire notre possible pour aller jouer pour eux. »