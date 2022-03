BERGERON, Julien



À l'hôpital Ste-Anne (Beaupré), suite à une longue maladie, est décédé, le 17 mars 2022, Julien Bergeron (Frère Mariste) à l'âge de 89 ans, dans sa 71e année de profession religieuse.Né à St-Jude le 8 janvier 1933, il était le fils de feu Ernest Bergeron et de feu Louisisa Lafrenaye.Il a travaillé une quarantaine d'années dans le monde de l'éducation, dont une vingtaine en Afrique: Zimbabwe et Kenya. Son état de santé commençant à se détériorer, il dut rentrer au Canada en 1996 pour recevoir les soins que son état requérait.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil sa soeur Agathe et des neveux et nièces.Ses funérailles seront célébrées le vendredi 1er avril 2022, à 10 h 30, en l'église St-Athanase, 480, 1ère Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville). La communauté et la famille recevront les condoléances à compter de 9 h 45, à l'église.ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC J2X 3M6 (450) 346-6020