PLAMONDON, Richard



À Châteauguay, le 21 mars 2022, est décédé à l'âge de 69 ans, Richard Plamondon.Il laisse dans le deuil sa soeur Lucie (Georges-Aimé Davignon), sa soeur Carole et son frère Luc, ses neveux et nièces Dominic, Julie, Nathalie Ostiguy, Frédéric et Judith Plamondon ainsi que cousins, cousines, petits- neveux, petites-nièces et ami(e)s.La famille vous accueillera le samedi 2 avril 2022 à compter de 9h et une célébration de la Parole sera célébrée à 10h30 à la salle Vieux-Moulin du Manoir D'Youville situé au 498, Boul. D'Youville, Châteauguay, QC, J6J 5T9 (Île Saint-Bernard), tél: 450-692-8291.https://manoirdyouville.caVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôpital Anna-Laberge, 200, boul. Brisebois, Châteauguay, QC, J6K 4W8, tél: 450-699-2703.https://www.fondationannalaberge.com/faire-un-don/